طلب قوي على أولى طروحات ديون البحرين في 2024

ظروف مواتية

قال كريم عدوان، كبير مديري المحافظ في شركة “أبوظبي للاستثمار”، عبر البريد الإلكتروني: “ظروف السوق مواتية بشكل استثنائي في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أن السوق تفاعلت بشكل إيجابي مع الطرح، وأن منحنى سندات البحرين أعاد ضبط التسعير بما يتراوح بين 10 إلى 15 نقطة أساس بشكل أفضل. وأضاف: “أتوقع أن يكون التسعير النهائي قريباً جداً من المنحنى الثانوي حيث سيكون هناك طلب كبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم”.

تعتمد البحرين بشكل كبير على إنتاج النفط، وهي واحدة من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الاقتصادية في منطقة الخليج، إذ تعرضت لضغوط مالية خلال جائحة كورونا رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأكثر ثراء في عام 2018، بما في ذلك السعودية والإمارات.

تصنف وكالتا “ستاندرد آند بورز غلوبال” و”فيتش” البحرين عند “B+”، وهي درجة من أربعة مستويات في المنطقة غير المفضلة. مع ذلك، يتم تداول سنداتها بشكل أقل بكثير من المتوسط ​​في الأسواق الناشئة الحاصلة على تصنيف”B”، وفقاً لمؤشرات “جيه بي مورغان”.

قال صندوق النقد الدولي إن البحرين تحتاج إلى أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 97 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال عام 2024. وهذا أعلى بكثير من متوسط سعر مزيج برنت حتى الآن منذ بداية العام الجاري، والذي يقل عن 80 دولاراً للبرميل.

“إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان” و”البحرين الوطني” و”ستاندرد تشارترد” من بين البنوك الرئيسية التي تدير طرح السندات. كانت آخر مرة دخلت فيها البحرين سوق السندات الدولية خلال أغسطس، حيث باعت أدوات دين بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات.