“طلبات” الإماراتية تعزز مركزها في المنطقة بالاستحواذ على “إنستاشوب”

عززت شركة “طلبات” الإماراتية مركزها في سوق التوصيل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر إتمام الاستحواذ على منصة “إنستاشوب” للتسوق العاملة في مصر والإمارات، من شركتها الأم “دليفري هيرو” مقابل 32 مليون دولار، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.

“طلبات” المدرجة في سوق دبي المالي نفذت اكتتاباً عاماً جمع ملياري دولار، هو الأكبر في الشرق الأوسط وأكبر إدراج في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم في العام الماضي. أشارت الشركة إلى أنه بعد الاستحواذ، ستتجاوز القيمة الإجمالية للبضائع المبيعة في قطاع البقالة والتجزئة لها 2.5 مليار دولار لعام 2024، بحسب بيانها.

زادت مبيعات “إنستاشوب”، التي تنشط في توصيل البقالة ومنتجات الصيدليات ومستحضرات التجميل وغيرها، 16% العام الماضي إلى حوالي 631 مليون دولار في 2024، ما يعادل 8% من القيمة الإجمالية لمبيعات “طلبات” في نفس العام.

تعمل “طلبات” في ثماني دول تشمل الإمارات، الكويت، عُمان، قطر، مصر، الأردن، العراق، والبحرين. وعززت مكانتها الإقليمية بفضل استحواذ “دليفري هيرو” على أعمال توصيل الطعام التابعة لشركة “زوماتو” الهندية في الإمارات عام 2019، ومنصة البقالة الإلكترونية “إنستاشوب” عام 2020.

مولت “طلبات” الاستحواذ بالكامل من خلال الاحتياطيات النقدية الداخلية بإجمالي 32 مليون دولار ما يمثل رأسمال “إنستاشوب”، التي أُطلقت في يونيو 2015 ويقع مقرها في دبي، وليس قيمتها العادلة، وفق البيان. سيتم دمج الحسابات المالية بين الشركتين اعتباراً من 25 فبراير 2025.

ستواصل “إنستاشوب” العمل كعلامة تجارية مستقلة تابعة “طلبات”، التي ستتيح لها الصفقة “توسيع شبكة شركائها، وتحسين عملياتها التشغيلية من خلال تكامل الأسطول والموارد المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات المنتجات والتكنولوجيا” وفق البيان.

أشار الرئيس التنفيذي لـ”طلبات”، توماسو رودريغيز، في مقابلة مع “بلومبرغ” العام الماضي، إلى أن الشركة تتطلع إلى اختراق قطاعات مثل الرعاية الصحية، ومستحضرات التجميل، والصيدلة، وخدمات الحيوانات الأليفة، والتكنولوجيا المالية.