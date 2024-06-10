“طاقة” الإماراتية تنسحب من صفقة استحواذ على حصص في “ناتورجي”

انسحبت “شركة أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة) بشكل غير متوقع من عرض الاستحواذ على حصص في شركة “ناتورجي” (Naturgy) الإسبانية للغاز والكهرباء، وفقاً لما نقلته صحيفة “إل موندو” الإسبانية.

كانت “بلومبرغ” نقلت عن إيداع تنظيمي الشهر الماضي، أن الشركة الإماراتية أجرت محادثات مع شركتي الاستحواذ “غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” (Global Infrastructure Partners) و”سي في سي كابيتال بارتنرز” (CVC Capital Partners) لشراء حصتيهما في “ناتورجي”، وفقاً لإيداع تنظيمي صدر يوم الأربعاء.

تسعى الصفقة إلى إنهاء الخلافات طويلة الأمد بين أكبر أربعة مساهمين في “ناتورجي”، والذين يسيطرون مجتمعين على حوالي 83% من الشركة.

تمتلك كل من “غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” و”سي في سي كابيتال بارتنرز” حوالي 21% من “ناتورجي”، بينما تمتلك شركة الاستثمار في البنية التحتية “آي إف إم” (IFM) حوالي 15%. تعد “كرايتيريا كايشا” أكبر مساهم بحصة تبلغ حوالي 27%.