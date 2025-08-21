طاقة الإماراتية تحصل على تمويل بـ8.5 مليار درهم لدعم إستراتيجيتها للنمو طويل الأجل

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، اليوم الخميس 21 أغسطس/آب 2024، عن حصولها على تمويل مؤسسي جديد بقيمة 8.5 مليار درهم إماراتي (2.31 مليار دولار)، في خطوة تعزز خططها للتوسع في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة منخفضة الكربون، إلى جانب تلبية متطلبات الإنفاق الرأسمالي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرض -الذي يمتد لعامين مع خيار التمديد لعام إضافي- بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، ما يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة السيولة واستغلال المستويات القوية للسيولة المحلية، مقارنة مع مؤشرات التمويل الدولية.

وكلفت “طاقة” بنكي الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول بإدارة الاكتتاب وتنظيم القرض، فيما تولى بنك المشرق دور المنظم الرئيس المفوَّض.

وأكدت الشركة أن التمويل الجديد يعزز من مرونتها المالية وخياراتها التمويلية، ويدعم قدرتها على الحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومتوازن، بما يتماشى مع إستراتيجيتها للنمو المستدام محليًا ودوليًا.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، جاسم حسين ثابت: “الحصول على هذا القرض يمثل خطوة إضافية في مسيرة الشركة نحو تنفيذ إستراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ويعكس ثقة شركائنا في القطاع المصرفي وقوة مركزنا المالي، كما يتيح لنا الاستفادة من التمويل بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية لدعم استثماراتنا المستقبلية.”

ويُسهم التمويل الجديد في توفير مرونة أكبر لـ”طاقة” لتغطية احتياجات التدفقات النقدية ومتطلبات جدول الاستثمار، خاصة في ظل عدم وجود استحقاقات ديون مؤسسية على المجموعة حتى عام 2027، كما يتكامل مع برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل البالغ 20 مليار دولار والتسهيلات الائتمانية المتكررة بقيمة 3.5 مليار دولار.

وبذلك، تعزز الشركة جاهزيتها المالية لاستكمال برنامج استثماراتها الإستراتيجية، الذي يشمل فرص نمو واعدة في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة منخفضة الكربون، محليًا وخارجيًا.