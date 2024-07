صندوق المناخ المدعوم من ليوناردو دي كابريو يخطط لفتح مكتب في أبوظبي

من المقرر أن تفتتح شركة “برينسفيل كابيتال”، التي تعتبر نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو مستشاراً لها، مكتباً في أبوظبي، وتلتزم بتمويل الشركات الناشئة في الإمارة، لتطوير تقنيات لمكافحة تغير المناخ.

وكجزء من الصفقة، ستصبح “برينسفيل” واحدة من أولى الصناديق الدولية التي تفتتح مكتباً في حاضنة الأعمال الناشئة “هاب 71” (Hub71) في أبوظبي، وتقدم “التزاماً باستثمار بملايين الدولارات” لدعم شركات تكنولوجيا المناخ العاملة هناك.

سيعمل الصندوق مع حاضنة الأعمال لتوفير فرص الاستثمار، والمساعدة في دعم نمو الشركات، من خلال برامج التعليم والتواصل مع الجهات التنظيمية والمستثمرين الآخرين، وفقاً لبيان صادر عن “هاب 71”.

وتجتذب أبوظبي بشكل متزايد مديري الصناديق الدولية لبدء عملياتهم في الإمارة، في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد. لقد شهدت بالفعل انتقال بعض أهم صناديق التحوط في العالم، بما في ذلك شركة “بريفان هوارد” لإدارة الأصول، إلى سوق أبوظبي المالي.

تركز “هاب 71” الآن على جذب المزيد من شركات رأس المال الاستثماري الدولية إلى أبوظبي، لدعم هدفها المتمثل في تعزيز المزيد من الابتكار وخلق فرص العمل.

انضم دي كابريو، نجم الأفلام الرائجة مثل (The Wolf of Wall Street) و(Once Upon a Time in Hollywood)، إلى “برينسفيل” كمستشار في عام 2019.