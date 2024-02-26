صندوق الاستثمارات العامة يسعى لطرح صكوك دولارية لأجل 7 سنوات

يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى طرح صكوك دولارية، بعد نحو شهر تقريباً من جمعه 5 مليارات دولار من طرح سندات.

قام الصندوق السيادي للمملكة بتعيين كل من “غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” وستاندرد تشارترد” كمنسقين دوليين للطرح ولإجراء مشاورات مع المستثمرين المهتمين بدءاً من اليوم الاثنين.

يتضمن الطرح المزمع صكوكاً مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات، وفق بيانات بلومبرغ. وكان آخر إصدارات الصندوق من الصكوك في أكتوبر الماضي، وقبلها طرح سندات خضراء في فبراير 2023.

جرى تكليف “الراجحي كابيتال”، و”سيتي غروب”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”جيه بي مورغان”، و”بيتك كابيتال للاستثمار”، لإدارة سجل أوامر الاكتتاب، وجرى تعيين “بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، و”بنك الصين”، و”بي إن بي باريبا”، و”كريدي أغريكول سي أي بي” (Credit Agricole CIB)، و”أي بي سي إنترناشونال سكيورتيز” (ICBC International Securities (Ltd، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، والأهلي كابيتال، و”سوسيتيه جنرال” كمديري سجل أوامر سلبيين.

أكثر الصناديق السيادية نشاطاً في العالم

يعد “صندوق الاستثمارات العامة” جزءاً رئيسياً من جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط. ويخطط الصندوق لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة في كل شيء تقريباً، من السيارات الكهربائية، إلى أشباه الموصلات، والمنتجعات السياحية، والرياضة.

كان الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد، أكثر الصناديق السيادية نشاطاً في العالم خلال 2023، وفقاً لشركة الاستشارات البحثية “غلوبال إس دبليو إف” (Global SWF)، حيث ضخ نحو 32 مليار دولار في عدد من الصفقات.