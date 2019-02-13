صندوق الاستثمارات العامة يزيد حصته في أكواباور لـ40%

أعلن المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان اعتزام الصندوق زيادة حصته في أكو اباور من 25% إلى 40%.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن أنه استحوذ على حصة كبيرة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور” المطوّرة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك في 4 يوليو من العام 2018.

وأضاف الصندوق، حينها، أن هذا الاستثمار سيجعل الصندوق مساهما مباشراً بنسبة 15.2% في أكوا باور.

وكانت الشركة العربية السعودية للاستثمار ” سنابل للاستثمار ” المملوكة بالكامل من قبل “صندوق الاستثمارات العامة”، استثمرت نسبة 9.78% في شركة “أكوا باور”، ليكون مجموع حصة الصندوق في شركة “أكوا باور” بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%، واليوم يعتزم الصندوق السيادي رفع هذه الحصة إلى 40%.

ويأتي استثمار “صندوق الاستثمارات العامة” في “أكوا باور” بأكمله على شكل زيادة لرأس المال في الشركة، حيث سيتم استخدام عائداته لدعم استراتيجية نمو الشركة وخططها الاستثمارية المستقبلية.

وسجلت شركة “أكوا باور” منذ تأسيسها عام 2004، قصة نجاح سعودية لتصبح شركة رائدة في قطاع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة وتحلية المياه في المملكة، فضلاً عن توسعها السريع في أسواق جديدة.

وتتيح “أكوا باور” إمكانية توفير احتياجات استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بنسبة 14% و33% من المياه المحلاة، حيث تشكل النسبة الأولى 54% من إجمالي ما تنتجه الشركة من الطاقة الكهربائية، فيما تشكل الثانية 93% من إجمالي إنتاجها من المياه المحلاة.

يذكر أن دخول صندوق الاستثمارات العامة، يعزز قاعدة المساهمين في شركة “أكوا باور”، والتي تشمل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.

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