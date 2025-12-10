صناديق الخليج السيادية تنضم إلى عرض باراماونت سكاي دانس للاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري

انضمام ثلاثة صناديق ثروة سيادية خليجية إلى فريق داعمي عرض باراماونت سكاي دانس العدائي بقيمة 108 مليارات دولار للاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري يشكّل تحالفاً نادراً نسبياً بين هذه الدول، في وقت تسعى فيه لبناء صناعاتها الترفيهية الخاصة.

وقالت باراماونت يوم الاثنين إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، وشركة «إمداد» القابضة في أبوظبي، وجهاز قطر للاستثمار (QIA) وافقوا على دعم الصفقة.

كما تحظى باراماونت بدعم من شركة «أفينيتي بارتنرز» التي أسسها جاريد كوشنر.

القرار بالتوحد في عرض واحد والاستحواذ على حصة من بعض «جواهر» هوليوود يبرز شهية دول الخليج المعتمدة على النفط لاقتناء الأصول — من الإنتاج إلى المحتوى — ونفوذها المتزايد في صفقات الأعمال العالمية.

سبق أن استثمرت الصناديق السيادية الخليجية في الشركات نفسها، لكنها نادراً ما توحّدت في صفقة استحواذ واحدة.

وبحسب ما ذكرت باراماونت في ملفها، فإن عدم حصول المستثمرين على حقوق الحوكمة، بما في ذلك مقاعد في مجلس الإدارة أو حقوق التصويت، يعني أن مشاركتهم لن تتطلّب موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS).

ومن استقطاب صُنّاع الأفلام إلى افتتاح مدن ترفيهية ودور سينما، تسعى دول الخليج بقوة إلى توسيع قطاعها الترفيهي.