صفقة استحواذ محتملة لـ أدنوك بقيمة 12.5 مليار دولار

قالت شركة “كوفيسترو” (Covestro AG) الألمانية إنها دخلت في مفاوضات جادة بشأن صفقة استحواذ من قبل “شركة بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك)، يمكن أن تُقدر قيمتها بحوالي 11.7 مليار يورو (12.5 مليار دولار).

تدرس أدنوك تقديم عرض بقيمة 62 يورو للسهم، مع خضوعه لمراجعة وإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة، وفقاً لبيان صدر أمس الاثنين، وأكد ما نشرته “بلومبرغ نيوز” في وقت سابق. وأوضحت الشركة الألمانية أن هذه الخطوة تمثل “نقطة البداية” للمفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار.

وافقت “كوفسترو” على تبادل المعلومات مع أدنوك لمساعدتها على تأكيد العرض. وقالت “أدنوك” في بيان منفصل إن عرض الشراء المحتمل البالغ 62 يورو للسهم هو عرضها النهائي، مما يشير إلى أنها لن تزيد السعر بعد أن رفعته عدة مرات على مدار عام من عرضها الأول البالغ 55 يورو للسهم

ستمثل الصفقة حال إتمامها أكبر عملية استحواذ لأدنوك على الإطلاق. بدعم من عشرات المليارات من الدولارات من أموال النفط، كانت الشركة الإماراتية تجوب العالم بحثاً عن صفقات. ويعد قطاع المواد الكيميائية جزءا كبيرا من هذا التوجه، حيث ترى الشركة أن الطلب على المنتجات المستخدمة في صناعة السلع مثل المواد البلاستيكية مستمر في الارتفاع خلال العقود القادمة حتى مع احتمال أن يؤدي تحول الطاقة إلى تباطؤ الطلب على النفط.