“شندلر” السويسرية توقع اتفاقية لإنشاء مصنع تجميع وصيانة المصاعد بمصر

وقعت “شندلر غروب” السويسرية اتفاقية مع “الهيئة العربية للتصنيع” و”مجموعة طلعت مصطفى” المصريتين، لإنشاء مصنع لتجميع وصيانة المصاعد بمصر، وفق ما صرح لـ”الشرق” مايكل دوبلر، النائب الأول للرئيس، ورئيس إدارة العقود في الشركة السويسرية.

دوبلر أفاد بأن بناء المصنع سيتم البدء به على الفور، كاشفاً أن عملية الإنتاج ستعتمد على مكونات محلية، فيما ستتوفر خدمة التركيب والصيانة عبر فنيين مصريين. وأضاف: “نستهدف إنتاج 5 آلاف مصعد سنوياً على مدى 10 سنوات، ستُوجّه كلها للسوق المحلية في مصر، وقد نفكر في التصدير في مرحلة لاحقة”.