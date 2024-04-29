شعاع كابيتال تنتخب رئيساً وأعضاء جدداً لمجلس الإدارة

أعلنت اليوم شركة شعاع كابيتال أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث تضمنت القائمة إعادة انتخاب كل من بدر سليم سلطان العلماء، وأحمد الأحمدي، وحمدة المهيري كأعضاء لمجلس الإدارة.

كما تم انتخاب كل من درويش الكتبي، ونبيل رمضان كأعضاء جدد.

وأعلنت الشركة انتخاب بدر سليم سلطان العلماء لتولي مهام رئيس مجلس الإدارة، ويتولى أحمد الأحمدي منصب العضو المنتدب.

وقال وفيق بن منصور الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة شعاع كابيتال، إن أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون خبرة ورؤية جديدة ستساهم في بناء مستقبل مشرق للشركة.

وأضاف أنه سيتم العمل مع الأعضاء الجدد لتمكين الشركة من إطلاق المرحلة التالية من النمو، وتكريس مكانة الشركة في طليعة الشركات العاملة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية والاستثمارية في المنطقة ودفع عجلة الابتكار.