شركة SLI تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار

أعلنت شركة SLI اليوم عن خبر بارز يتمثل في افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في أبوظبي، بدعم وتسهيل من مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، الذي لعب دوراً محورياً في تمكين توسع الشركة إلى الإمارة.

اختارت الشركة أبوظبي لتكون مقرها الإقليمي نظراً لتحولها السريع إلى أحد أهم مراكز الطيران والفضاء في العالم، حيث تضاعف حكومات المنطقة جهودها في مجال التقنيات المتقدمة والبنية التحتية المستدامة. وتبرز دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة مجالات استكشاف الفضاء، ابتكار الطيران، والتنقل الجوي المتقدم، وهي مجالات تتماشى مباشرة مع مهمة SLI.

وسيتولى إلياس تساكاليس، المدير التجاري للشركة، قيادة المكتب الجديد الذي سيكون قاعدة انطلاق لعمليات SLI في أبوظبي والمنطقة الخليجية بشكل عام. ومن خلال هذا المقر، تسعى الشركة إلى تعزيز شراكاتها في مجالات الفضاء والطيران المستقبلي، خاصة في مشاريع الطائرات عديمة الانبعاثات والبنى التحتية الداعمة لها.

وقال برافين فيتريفيل، الرئيس التنفيذي لشركة SLI:

“نرى توافقاً قوياً بين مهمة SLI العالمية في تمويل وتمكين تقنيات الطيران والفضاء من الجيل القادم، وبين الرؤية طويلة الأمد لأبوظبي لهذا القطاع. هذه المدينة لا تتحدث عن الابتكار فحسب، بل تبنيه فعلاً.”

من جانبه، صرح سعادة بدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار:

“تبني أبوظبي مركزاً عالمياً تتقاطع فيه الابتكار والبنية التحتية والاستثمار لتشكيل مستقبل التنقل وتكنولوجيا الفضاء. نحن لا نستقطب شركات التكنولوجيا فحسب، بل نعمل على جلب منظومة متكاملة من الخدمات المتخصصة التي تمكّن هذه التقنيات من التوسع. البنية التحتية التشغيلية لا تقل أهمية عن البنية التحتية المادية، فهي ما يحوّل المشاريع الطموحة في قطاع الطيران إلى واقع عملي في المنطقة والعالم.”

وتزامناً مع هذا الإعلان، أعلنت SLI عن رعايتها لفعالية DRIFTx أبوظبي 2025، المعرض والمؤتمر الرائد في الإمارة للتنقل الذكي والمستقل، لتكون بذلك انطلاقتها الرسمية في أبوظبي ومساهمتها الأولى في دعم منظومة الابتكار في قطاع الطيران والفضاء.