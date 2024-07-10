شركة Olive Rock Partners تستحوذ على حصة استراتيجية في LEORON السعودية

تعلن شركة Olive Rock Partners (“Olive Rock”)، وهي شركة أسهم خاصة إقليمية بارزة، بفخر عن استثمارها الاستراتيجي في قطاع التدريب المؤسسي وقطاع تكنولوجيا التعليم من خلال الاستحواذ على حصة استراتيجية في معهد LEORON Institute (“LEORON”). وتهدف هذه الشراكة إلى دفع نمو LEORON في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق المجاورة.

يقع المقر الرئيسي لشركة LEORON في المملكة العربية السعودية، وهي شركة رائدة في مجال التدريب المؤسسي وتكنولوجيا التعليم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم حلولاً شاملة للتعلم والتطوير عبر مختلف وظائف الشركة الإستراتيجية، بما في ذلك تمويل الشركات والموارد البشرية والمشتريات وإدارة سلسلة التوريد والتكنولوجيا والجودة والعمليات والهندسة.

تأسست شركة LEORON منذ 14 عامًا على يد أربين وفال يوسفي، وبدعم من المستثمرين الدكتور خالد الطويل والسيد سعيد الغامدي، وتطورت لتصبح قوة مهيمنة في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى وجه الخصوص، المملكة العربية السعودية. مع واحدة من أكبر مجموعات الدورات المعتمدة والحلول الرقمية، تتمتع LEORON بموقع يجعلها الشركة المهيمنة في مجال تكنولوجيا التعليم في المنطقة.

تدعم LEORON رؤية المملكة 2030 من خلال تزويد القوى العاملة السعودية بأعلى مستويات الجودة في التطوير المهني من المؤسسات الدولية، والتي يقدمها خبراء عالميون.