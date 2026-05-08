شركة IFFCO في دبي ستخضع للتصفية المؤقتة – FT

تستعد شركة الأغذية في دبي IFFCO للخضوع للتصفية المؤقتة بعد أشهر من محادثات إعادة الهيكلة التي تعقّدت أكثر بسبب الصراع الأمريكي-الإيراني المستمر، حسبما ذكرت FT.

وقالت FT، نقلاً عن أشخاص مطلعين على التطورات، إن مجموعة من المقرضين بقيادة HSBC Holdings Plc بدأت إجراءات قانونية بهدف السيطرة على الشركة من مالكيها.

في العام الماضي، تولت Rothschild & Co. دوراً محورياً في إعادة هيكلة ديون مجموعة IFFCO البالغة 2 مليار دولار، لتحل محل Alvarez & Marsal كمستشارين.

رشح الدائنون شركة FTI Consulting لتكون المصفي المؤقت في محاكم Isle of Man وSingapore، حيث يوجد مقر اثنتين من الكيانات القانونية الرئيسية لـ IFFCO. ووفقاً لتقرير FT، فإن هذا التعيين يهدف إلى تعزيز فرص الدائنين في الحفاظ على أصولهم.

واجهت أعمال IFFCO مزيداً من التعقيدات بسبب الحرب الإيرانية، حيث توقفت واردات الغذاء تقريباً بعد إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، وفقاً للتقرير.

تأسست مجموعة IFFCO عام 1975، وهي شركة في قطاع FMCG والأعمال الزراعية (Agri-business)، وتنشط في أكثر من 50 دولة، وتملك علامات تجارية معروفة مثل London Dairy للآيس كريم والمقاهي، وTiffany للبسكويت والحلويات، وNoor لزيوت الطهي.

في نوفمبر الماضي، تم تعيين عبد الوهاب الحلبي رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارة IFFCO، مع تشكيل مجلس إدارة جديد لـ “توجيه المجموعة خلال مرحلتها التالية من النمو المستدام”.

قبل أسبوعين، تمت إعادة هيكلة هذا المجلس مرة أخرى، ما أدى إلى قرار من المقرضين بتقديم طلب التصفية المؤقتة، وفقاً لما ذكرته FT نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع.