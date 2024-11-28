شركة AltNovel تطلق برنامجها الأول للأسهم الخاصة

مع إطلاق برنامجها الأول للأسهم الخاصة، تقدم ألت نوفيل AltNovel حلول الأسواق الخاصة للمستثمرين المعتمدين. ويُعد برنامج الأسهم الخاصة الاستراتيجية الأول من AltNovel شهادة على التزامها باختيار فرص استثمارية عالمية المستوى وتوفير حلول شفافة وفعالة من حيث التكلفة للمستثمرين المتمرسين.

ويحوى البرنامج عدة نقاط :

التركيز على المستثمر. تم تصميم برنامج الأسهم الخاصة الاستراتيجية الأول من ألت نوفيل (ASPE I) مع وضع احتياجات المستثمرين في الاعتبار؛ لتقديم عوائد الأسهم الخاصة في إطار زمني معقول. موازنة الفرص والمخاطر وتوليد القيمة على المدى الطويل وتوقيت التدفقات النقدية في حل مُحسَّن. يتم ضمان توافق المستثمرين من خلال هيكل فوائد خلفي.

تصميم المحفظة: يعكس إنشاء المحفظة النهج الذي يركز على المستثمر من خلال مزج الاستثمارات الأولية والثانوية والاستثمارات المشتركة لإدارة ملفات التدفق النقدي. توفير التنوع على مدى الاستراتيجيات والمناطق الجغرافية، مع الحفاظ على إمكانات العائد المستهدفة عند أداء الربع الأعلى.

ASPE-I. اختارت AltNovel صندوق SCS Investment Partners الأفضل أداءً باعتباره جوهر عرض ASPE I. وهو يوفر تخصيصًا لصناديق أولية عالية الجودة يصعب الوصول إليها واستثمارات مشتركة. وهي فرصة جذابة مع مبلغ كبير ملتزم به بالفعل ومستثمر في صناديق الاستحواذ والمشاريع/النمو الأمريكية بشكل أساسي. والباقي محجوز للاستثمارات المشتركة ضمن هذه التخصيصات. ولإكمال هذا العرض، هناك صندوقان ثانويان وصندوق مخصص قبل الطرح العام الأولي قيد العناية الواجبة حاليًا. وسيظل ASPE-I مفتوحًا كبرنامج استثماري لفترة محدودة من الوقت.

خط الأنابيب المستقبلي: تخطط منصة الاستثمار AltNovel لإطلاق صندوقيها الثاني والثالث في غضون أسبوعين، ويستهدف الصندوق 2 الائتمان الخاص وسيقدم الصندوق 3 استراتيجيات استثمار الأصول الرقمية.

وقال ستيرجيوس فوسكوبولوس الرئيس التنفيذي لشركة ألت نوفيل كابيتال: “نحن شغوفون ببناء الجسر بين المستثمرين والأسواق الخاصة من سوق أبوظبي العالمي في أبوظبي وخارجها. بعد أن واجهنا التحديات والتعقيدات التي تأتي مع الأسواق الخاصة، رأينا أيضًا الفوائد التي يمكن أن تجلبها لمحافظ الاستثمار. في السابق، كانت منصة ألت نوفيل محجوزة تقريبًا للمستثمرين المؤسسيين الأكبر حجمًا، وتهدف إلى توفير الوصول إلى قاعدة أوسع من “المستثمرين المعتمدين”. إن إطلاق أول صندوق لنا ASPE I هو شهادة على إيماننا بتوفير وصول شفاف إلى عائدات السوق الخاصة من الدرجة الأولى من خلال محفظة متنوعة بتكلفة معقولة. الديمقراطية 2.0 للأسواق الخاصة مع المزيد في المستقبل “.

، مارك بورباخ مدير مجلس إدارة ألت نوفيل كابيتال يؤكد . “إنجاز آخر لشركة ألت نوفيل بعد الإطلاق الناجح لمنصة الشركة قبل بضعة أسابيع. مع ASPE I، تم إطلاق إنشاء منصة استثمارية حقيقية. المعتقدات المهمة التي تركز على مستثمري ألت نوفيل، هي جوهر عروضها. “أنا فخور جدًا بكوني جزءًا من هذا المشروع.”

AltNovel عبارة عن منصة مخصصة لتوفير وصول أوسع إلى الأسواق الخاصة التي كانت متاحة سابقًا فقط لرأس المال المؤسسي الكبير. نعتقد أن هناك قيمة في إضافة حلول الاستثمار الخاصة إلى محافظ الأوراق المالية العامة التقليدية. تقدم AltNovel مثل هذه الحلول بطريقة شفافة بتكلفة معقولة لصالح المستثمرين