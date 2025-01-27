شركة ناشئة تعرض الاندماج مع تيك توك واستحواذ واشنطن على نصف الكيان الجديد

تقدمت شركة “بريكسبليتي إيه آي – Perplexity AI” إلى “بايت دانس” الصينية مالكة تطبيق “تيك توك” بمقترح مُعدل للاندماج مع الذراع الأمريكية له، وتأسيس كيان جديدة تستحوذ حكومة الولايات المتحدة على 50% من ملكيتها.

وأوضح مصدر اطلع على المقترح الجديد في تصريح لوكالة “رويترز”، أن الكيان المقترح سوف يكون عبارة عن شركة قابضة تحت اسم “نيو كو – NewCo” يساهم فيها مستثمرون جدد، وتحصل الحكومة الأمريكية على 50% من ملكيتها بعد إجراء طرح عام أولي في مرحلة لاحقة.

“بريكسبليتي إيه آي” هي شركة أمريكية ناشئة مُتخصصة في مجال مُحركات البحث عبر الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتضمن مقترحها احتفاظ مستثمري “بايت دانس” بحصة في الكيان الجديد.

ويستثني الاتفاق المزمع خوارزمية اقتراح المحتوى التي يقوم عليها تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، ويقضي باحتفاظ “بايت دانس” بملكيتها.

واقترحت “بريكسبليتي” أيضاً أن يتم الاستحواذ عليها من قبل الشركة القابضة الجديدة حال حصول مستثمريها على حصة في أسهمها، وفق ما ذكر المصدر.

حظرت الولايات المتحدة التطبيق الصيني داخل أراضيها في التاسع عشر من الشهر الجاري بموجب حكم قضائي ألزم الشركة الأم بالتخارج منه في غضون مُهلة مُحددة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

لكن الرئيس الجديد “دونالد ترامب” سمح بمواصلة عمل التطبيق في اليوم التالي بعد تنصيبه رسمياً، وأعطى مهلة مدتها 90 يوماً لحل المشكلة، وقال إنه يُجري مباحثات مع عدة أطراف لحثهم على شراء “تيك توك أمريكا” في غضون شهر واحد فقط.