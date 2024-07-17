شركة صينية تشتري حصة بمشروعين لـ”أكوا باور” السعودية في أوزبكستان

اشترت شركة “شبكة الطاقة الجنوبية الصينية” حصة 35% من ملكية “أكوا باور” السعودية في كل من شركتَي “أكوا باور باش ويند بروجكت” و”أكوا باور أوزبكستان ويند بروجكت”، مقابل 596 مليون ريال (حوالي 160 مليون دولار)، وفق إفصاح على سوق الأسهم السعودية.

تمتلك “أكوا باور باش” و”أكوا باور أوزبكستان” نسبة 100% من أسهم كافة شركات المشاريع التي تندرج تحتها محطتا “باش” و”دازهانكليدي” لتوليد الطاقة من الرياح في أوزبكستان، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 1 غيغاواط، بواقع 500 ميغاواط لكل منهما.

كانت “أكوا باور” قد وقّعت اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان، لتطوير وإنشاء وتشغيل مشروعَي طاقة الرياح. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروعين 5.1 مليار ريال (حوالي 1.36 مليار دولار)

تأتي عملية البيع في إطار استراتيجية “أكوا باور” لتدوير رأس المال، وسيستخدم العائد من البيع لتمويل الأغراض العامة للشركة، بحسب الإفصاح على “تداول”

تشمل محفظة “أكوا باور” في أوزبكستان مشاريع طاقة بقدرة إجمالية 11.6 غيغاواط، منها 10.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة، فضلاً عن أول مشروع للهيدروجين الأخضر في البلاد، والذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 3 آلاف طن سنوياً، وجرى افتتاح المرحلة الأولى منه في نوفمبر 2023.