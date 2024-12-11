شراكة بين “بينانس” و”سيركل” لتعزيز استخدام العملات المستقرة

أعلنت “سيركل إنترنت فاينانشيال” (Circle Internet Financial)- مُصدرة العملة المستقرة “يو إس دي سي” (USDC)- ومنصة “بينانس” لتداول العملات المشفرة عن شراكة بينهما تهدف إلى زيادة استخدام الأصل الرقمي على منصة التداول ضمن خطة لتسريع وتيرة النمو.

ستعرض “بينانس” مزيداً من أسعار تداول العملات المشفرة مقومة بالعملة المستقرة، وستقدم عروضاً ترويجية مميزة للتداول المرتبط بـ”يو إي دي سي”، كما تعتزم حيازة العملة المستقرة في محفظتها، بحسب بيان.

رفض متحدث باسم “بينانس” التعليق على كمية عملات “يو إس دي سي” التي ستملكها الشركة، وأضاف أنها تستهدف زيادة حيازتها من العملة المستقرة بمرور الوقت.

تأتي الشراكة الموسعة في فترة تعزز فيها “تيذر”، أكبر منافسي “سيركل”، الحصة السوقية المهيمنة لعملتها المستقرة “يو إس دي تي” (USDT) خلال موجة ارتفاع أسعار العملات المشفرة حالياً، بينما تسعى “بينانس” في الوقت نفسه لترسيخ مكانتها الرائدة في السوق بعد التوصل إلى تسوية بقيمة 4 مليارات دولار مع السلطات الأميركية العام الماضي، بسبب سلسلة من الدعاوى المرتبطة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

قال كاش رازاغي، المدير التنفيذي للأعمال في “سيركل”، إن “(بينانس) خضعت لتغيير كبير في نشاطها، واتفقت الشركتان على أن التعاون بين (يو إس دي سي) وأكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم أمر منطقي، حيث تعتبر (يو إس دي سي) إحدى أكثر العملات المستقرة موثوقية وتنظيماً في العالم”.

كما تهدف الشراكة إلى “إعطاء الأولوية لسلامة وتأمين أصول عملاء (بينانس)، في ظل تركيز الشركة على تحسين سجلها التنظيمي” وفق رازاغي.

العملات المستقرة هي أصول رقمية تهدف إلى الاحتفاظ بقيمة ثابتة، على خلاف تقلب الأسعار الذي يحدث في “بتكوين” والعملات المشفرة الأخرى. وعادةً ما تربط قيمتها بعملة أخرى مثل الدولار الأميركي. كما يتزايد استخدامها في المعاملات العابرة للحدود بين الشركات غير العاملة في قطاع العملات المشفرة.

تزايد الاهتمام بالعملات المستقرة خلال العام الماضي، إذ إنها تقدم حلولاً أقل تكلفة وأكثر سرعة من بعض وسائل الدفع المصرفية العادية، وارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى أكثر من 204 مليارات دولار، بحسب منصة “كوين جيكو” (CoinGeko) لتتبع بيانات القطاع. وبلغ حجم عملات “يو إس دي تي” المتداولة نحو 139 مليار دولار، فيما يصل حجم تداول “يو إس دي سي” إلى نحو 41 مليار دولار.