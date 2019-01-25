شراكة بين الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغولف السعودي

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس، عن شراكتها مع الاتحاد السعودي للغولف بمناسبة استضافة المملكة لبطولة السعودية الدولية التي ستقام في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية خلال الفترة ما بين 31 يناير (كانون الثاني) و3 فبراير (شباط) المقبلين، وذلك برعاية «سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية».

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر: «تعد البطولة فرصة ملائمة لنا في إبراز الهوية الاستثمارية الوطنية (استثمر في السعودية)، نظراً لما يمتلكه قطاعا الرياضة والترفيه في المملكة من إمكانات وفرص ممتازة للمستثمرين؛ إذ تتمتع المملكة بأعداد كبيرة من الشباب المهتمين بشكل متزايد بالرياضة، إلى جانب تنامي الدعم الحكومي وظهور مجموعة واسعة من الإصلاحات التنظيمية التي توفر كثيرا من الفرص في هذين القطاعين، وفي الواقع، تعد البطولة السعودية الدولية البطولة الأحدث في سلسلة من الفعاليات الرياضية البارزة والراقية التي ستقام في المملكة هذا العام، ومنها سباق الجائزة الكبرى لسباق الفورمولا إي، وكأس السوبر الإيطالية».

وأضاف: «إلى جانب قيامها بتسليط الضوء على قطاعين يتمتعان بإمكانيات استثمارية واعدة ومثيرة للاهتمام، ستوفر البطولة السعودية الدولية فرصة مهمة لإبراز جانب من المملكة لم يره من قبل كثير من المهتمين بالسعودية من جميع أنحاء العالم».

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي للغولف والعضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس الإدارة في مجموعة «سوفت بنك» ياسر الرميان: «نفخر بانضمام الهيئة العامة للاستثمار شريكا في هذا الحدث الافتتاحي وإبراز هويتنا الوطنية (استثمر في السعودية)؛ حيث تحظى رياضة الغولف بمتابعة واهتمام كبير من قبل مجتمع الأعمال والاستثمار، ونحن على يقين أن هيئة الاستثمار ستضيف ثقلا كبيرا لهذه المناسبة وستساعدنا في صياغة مستقبل مزدهر لرياضة الغولف، وفي مواصلة حراكهم على تطوير بيئة ديناميكية معاصرة للمملكة للحفاظ على دورها كجهة فاعلة ورائدة في الاقتصاد العالمي».

وستشهد البطولة باعتبارها واحدة من أرقى البطولات الرياضية في المملكة وكأول بطولة غولف دولية للمحترفين فيها، مشاركة أربعة من أفضل خمسة لاعبي غولف في العالم، منهم أفضل ثلاثة لاعبين مصنفين في العالم؛ جاستين روز وبروكس كويبكا وداستين جونسون، للتنافس ضمن أحد أقوى الميادين الرياضية لهذا العام، في المدينة الاقتصادية وعلى أرض نادي وملعب الغولف «رويال غرينز» الحائز على كثير من الجوائز.

وتسعى المملكة إلى أن تصبح الاقتصاد الرياضي الرائد والأكثر تنافسية في المنطقة، بهدف توفير 140.000 فرصة عمل في قطاعي الرياضة والترفيه بحلول عام 2030، وبمساهمة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 25 مليار ريال سعودي، ولتحقيق ذلك، تستهدف المملكة معدل نمو مركب يصل إلى 30 في المائة تقريبا خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن المرجح أن تدعم التركيبة السكانية الملائمة للمملكة هذا النمو؛ حيث إن نصف سكان المملكة العربية السعودية تقريبا دون سن الثلاثين، ناهيك من الالتزام الحكومي القوي بتنمية هذا القطاع؛ إذ تشير التقديرات إلى تخصيص 6.7 مليار ريال سعودي للاستثمار في الرياضة خلال السنوات الخمس القادمة.

وبدورها، تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تشجيع الاستثمار وتسويق الفرص الاستثمارية في المملكة بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى على جذب الاستثمارات ذات القيمة العالية والتوسع في نشاطها بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام، وقد أدت الفرص التي وفرها التحول الاقتصادي الذي تعيشه المملكة إلى زيادة الاهتمام الدولي بالاستثمار فيها، مما أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 127 في المائة على أساس سنوي في عام 2018.

وعلى هامش البطولة وخارج نطاق الملاعب، ستضم هذه الفعالية الرياضية كثيرا من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى توفر مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب كل الأذواق والفئات العمرية داخل قرية الغولف العائلية، كذلك سيتم تقديم برنامج ضيافة حصري لعدد من الزوار المختارين، الذي يتوقع أن يضع معيارا جديدا للجودة والخبرة في عالم الغولف، إلى جانب توفر محطات للمأكولات الشهية والراقية، ومناطق للاجتماعات الخاصة ومنصات المشاهدة المخصصة للضيوف للاستمتاع بالحدث من منظور فريد ومختلف.



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