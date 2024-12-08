سينومي ريتيل تعيد افتتاح أكبر متاجرها لزارا في الرياض

أعلنت شركة سينومي ريتيل عن إعادة افتتاح أكبر متاجرها لزارا في الرياض في مول النخيل، والذي يعد أكبر متجر لزارا في المملكة العربية السعودية وواحدا من أكبر المتاجر في منطقة الشرق الأوسط بأكمله.

وأوضحت في بيان لها على تداول، أنه نتج عن هذا التجديد الشامل زيادة مساحة المتجر من 1624 مترا مربعا إلى مساحة تبلغ أكثر من 3000 متر مربع.

وبينت أن هذا التجديد يأتي في إطار التزامها المستمر بتحسين تجربة التسوق في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع الإمكانات الواعدة لقطاع التجزئة، والذي من المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل 5.3% سنوياً حتى عام 2028.

وأشارت إلى أنه من خلال تحديث المتاجر في المواقع الاستراتيجية ذات الإقبال العالي، تقوم الشركة بتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة، ممّا يوفر خيارات تسوق شاملة وفريدة عبر القنوات التقليدية والرقمية كذلك.

وذكرت أن المتجر يقدم تجربة تسوق أكثر اتساعاً وتفاعلاً، حيث يضم أكبر قسم للأحذية في الرياض بمساحة تبلغ 125 مترز مربعا، كما يشتمل المتجر على 35 غرفة قياس ومنتجات متميزة عبر كافة الأقسام.

وقالت إنه من أبرز المزايا زيادة مساحة قسم الأطفال ليشمل أكبر منطقة لحديثي الولادة لدى أي من متاجر زارا، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق أجهزة SELO لاستلام الطلبات عبر الإنترنت وأنظمة للدفع الذاتي، مما يقدم تجربة تسوق سلسة ومريحة للغاية، مع خيارات متعددة للدفع.