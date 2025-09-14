“سينومي ريتيل” السعودية توقع اتفاقية تمويل بـ1.6 مليار ريال مع” الإمارات دبي الوطني

أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن إبرام اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1.6 مليار ريال مع بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، وفق بيان نشر اليوم على موقع سوق الأسهم السعودية “تداول”.

وبموجب الاتفاق، ستحصل الشركة على قرض قصير الأجل، على أن تتم إعادة تمويله خلال 90 يومًا بقرض جديد مدته 3 سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين.

وأشار البيان إلى أن القرض سيُمنح بضمان مقدم من شركة الفطيم الخاصة الإماراتية، باعتبارها طرفًا ذا علاقة بعد دخولها مؤخرًا كمساهم رئيسي في “سينومي ريتيل”. وكانت مجموعة “الفطيم” قد استحوذت في يوليو الماضي على 49.95% من أسهم الشركة السعودية، مقابل نحو 2.5 مليار ريال (675 مليون دولار)، مع التزامها بتقديم قرض مساهم لا يقل عن 1.3 مليار ريال لدعم المركز المالي للشركة وتعزيز فرص نموها.

وأوضح البيان أن الهدف من التمويل الجديد هو سداد الديون البنكية القائمة على الشركة، في وقت تواصل فيه “سينومي ريتيل” إعادة هيكلة محفظتها عبر التخارج من العلامات التجارية غير المربحة، والتركيز على الأنشطة الأكثر توافقًا مع نموذج أعمالها.