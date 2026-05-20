«سيليكت» الإماراتية توسّع حضورها في بريطانيا بالاستحواذ على 3 منتجعات غولف تابعة لـ«ماريوت»

أعلنت شركة «سيليكت جروب» (Select Group)، المطوّر العقاري والمستثمر في قطاع الضيافة ومقرها دبي، استحواذها على ثلاثة منتجعات غولف ونوادٍ ريفية تابعة لعلامة «ماريوت إنترناشونال» (Marriott International) في المملكة المتحدة، في خطوة تعزز توسع المجموعة داخل سوق الضيافة البريطانية.

وتشمل الصفقة كلاً من منتجع ونادي «دلتا باي ماريوت بريدسال بريوري» الريفي في ديربيشاير، ومنتجع ونادي «دلتا باي ماريوت سانت بيير» في تشيبستو بويلز، إلى جانب منتجع ونادي «دلتا باي ماريوت تودور بارك» في ميدستون بمقاطعة كنت. وتضم الأصول الثلاثة نحو 380 غرفة فندقية، وتمتد على أكثر من 900 فدان من الأراضي الريفية ذات الملكية الحرة.

ويأتي الاستحواذ بعد توسع سابق للمجموعة في سوق منتجعات الغولف البريطانية عبر شراء منتجع «ذا مير للغولف والسبا» في تشيشاير، وفندق ومنتجع «أولد ثورنز» في هامبشاير، لترتفع محفظة المجموعة في هذا القطاع إلى خمسة أصول تضم أكثر من 530 غرفة.

وترى المجموعة أن الصفقة تعزز مكانتها في قطاع الضيافة بالمملكة المتحدة، خاصة في الأصول المرتبطة بالسياحة الترفيهية ومنتجعات الغولف والنوادي الريفية، التي تتمتع بقاعدة عملاء مستقرة ومساحات واسعة وإمكانات تشغيلية طويلة الأجل.

وقال إسرار لياقات (Israr Liaqat)، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت، إن الاستحواذ يعكس قناعة المجموعة بجاذبية قطاع منتجعات الغولف في المملكة المتحدة كفئة أصول طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الأصول الثلاثة تتمتع بعلامات تجارية راسخة ومواقع متميزة وقاعدة عملاء وفية، إلى جانب فرص واضحة لتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز تجربة الضيوف خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المملكة المتحدة تمثل سوقاً رئيسية للمجموعة، مع استمرار التركيز على بناء محفظة ضيافة تجمع بين المواقع القوية والجاذبية المستدامة وإمكانات خلق القيمة على المدى الطويل.

من جانبه، قال بول توماس (Paul Thomas)، نائب الرئيس للتطوير في «ماريوت إنترناشونال»، إن الشركة تتطلع إلى التعاون مع مجموعة سيليكت بصفتها المالك الجديد لهذه المنتجعات، مؤكداً أن المجموعة تمتلك سجلاً دولياً قوياً في الاستثمار بأصول الضيافة عالية الجودة.

وتعتزم مجموعة سيليكت تنفيذ برنامج تطوير تشغيلي تدريجي للأصول الثلاثة، مع التركيز على تجربة الضيوف، ومرافق الترفيه، وعمليات الغولف، والفعاليات، والصحة والعافية، بما يدعم الأداء طويل الأجل لهذه الأصول.

ويأتي التوسع في وقت يشهد فيه قطاع الضيافة الريفية، وسياحة الغولف، والسفر المرتبط بالعافية والإقامات التجريبية، نمواً متزايداً في اهتمام المستثمرين والضيوف داخل السوق البريطانية.