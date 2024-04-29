“سيشل ” ..مغناطيس الاستثمارات الأجنبية

تتميز جمهورية سيشيل بالتنوع البيولوجي الغني للغاية سواء على الأرض أو في محيطاتها، فبعد السياحة يوظف قطاع مصايد الأسماك 17% من سكان سيشيل، مما يجعله أهم صناعة في البلاد. وفي الوقت الراهن، يزدهر الاقتصاد الأزرق مدعومًا من 36 دولة.والاقتصاد الأزرق؛ هي مبادرة اقتصادية تركز على أفضل الممارسات للأعمال مع ضمان قيام القطاعات بتعزيز الاستخدام الآمن والمستدام لموارد البحار والمحيطات.والنتيجة؛ هي النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية مع حماية صحة المحيطات وجميع النظم الإيكولوجية البحرية النسبية في وقت واحد.

الاقتصاد الأزرق يتخلل كل قطاع في سيشيل، مما يخلق اقتصادًا كاملًا مكرسًا لحماية المحيط، هذه ليست مجرد مشكلة ذات صلة بدولة جزرية؛ مثل سيشيل، وقد ألهمت هذه المبادرة البلدان في جميع أنحاء العالم لتنفيذ ممارسات أفضل لها آثار إيجابية على البيئة.

وفي إطار هدفهم للحفاظ على البيئة، استحدثت سيشيل أداة مالية جديدة لزيادة رأس المال من المستثمرين المتحمسين والمتحفزين لتمويل المشاريع البحرية المتمركزة في المحيط والتي لها فوائد بيئية واقتصادية ومناخية إيجابية، وهي السند الأزرق.نائب رئيس سيشيل، فنسنت ميريتون، قال: إن السندات الزرقاء هي واحدة من أكثر الأدوات المالية ابتكارًا في العالم في السنوات الأخيرة، وجمعت 15 مليون دولار أمريكي من مستثمرين دوليين، وهو ما يعني إمكانية قيام البلدان بتسخير أسواق رأس المال لتمويل الاقتصاد الأزرق”.لقد ساعد السند الأزرق حكومة سيشيل على توفير أكثر من 8 ملايين دولار كرسوم فائدة على مدى السنوات العشر القادمة.فيما أكد ميريتون، أن حشد التمويل الخاص يعد إنجازًا كبيرًا، يمكن تحقيقه في دول أفريقية أخرى، مما يسمح لها بحماية بيئتها مع إعادة هيكلة اقتصادها وتحويله.

خلق مجتمعات مستدامة

للاقتصاد الأزرق تأثير على معظم القطاعات؛ المصايد، الزراعة، الطاقة المتجددة والمد والجزر، الأدوية، النفط والغاز.في قطاع السياحة، تساعد صيانة محيطات سيشيل وشواطئها الجميلة مجلس السياحة على الترويج للبلد باعتباره ملاذًا مُرحَّبًا وغريبًا للمسافرين.بينما تلتزم قطاعات البناء والبنية التحتية بالاقتصاد الأزرق، حيث تنفذ ممارسات صديقة للبيئة في مشاريعها.وللقطاع المالي يد كبيرة في الاقتصاد الأزرق مع السند الأزرق، ولكن أيضًا صندوق التنمية الزراعية، وصندوق تنمية الثروة السمكية، وصندوق تنمية المناخ الأخضر، والتي تعمل كذلك عبر خطط تشغيلها وإنجازاتها المستقبلية على الحفاظ على هذه الصناعات وضمان ازدهارها.

والرسالة التي ترسلها هذه القطاعات هي أنه حتى أصغر الجهود المستدامة قد أثرت على البلاد بطريقة رائعة.ونتيجة لذلك، أصبحت سيشيل رائدة في الاقتصاد الأزرق من خلال إدراك الأهمية الهائلة لحماية أعظم أصول الأرض.

و، تستشرف “سيشل” تصدير نموذجها المتكامل في الاقتصاد الأزرق والحفاظ على البيئة والترويج له عالميًا.

في سيشل، الدولة الجزرية الأفريقية الموجودة في المحيط الهندي، يمكن أن تسهم المبادرات المتجددة في الحفاظ على البيئة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو القاري فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضًا.

سيشل؛ التي تعرف بجزيرة الملاذ الآمن والرائج لزوار العالم من كل صوب وحدب، أصبحت اليوم عبر اقتصادها الأزرق، والذي ينصبها رائدة عالمية، نموذج ملهم لمختلف بلدان العالم في كيفية الحفاظ على التنوع الحيوي وتجاوز أزمات المناخ.

وتحت شعار “الحفاظ على الطبيعة”، تستشرف “سيشل” تصدير نموذجها المتكامل في الحفاظ على البيئة والترويج له عالميًا، وتحفيز الدول على تعظيم الاستفادة من كنوز المحيطات والبحار التي تطل عليها، فهي طريق متجدد نحو الاستدامة الشاملة.

لقد أصبحت سيشل مكانًا مثاليًا لاستكشاف المحيطات وما تزخر به من ثروات. وقد نجحت سيشل بالفعل عبر الاقتصاد الأزرق في تنمية وتعزيز قطاعات؛ الزراعة، الطاقة المتجددة، المصايد، الأدوية، والنفط والغاز.

فرص غير محدودة للاستثمار والأعمال

سيشيل مفتوحة لجميع المستثمرين وعلى الرغم من صغر حجمها ، فإنها توفر فرصًا غير محدودة للاستثمار والأعمال في قطاعات مختلفة ، مع فرص السوق في دول الكوميسا و SADC . تشمل بعض القطاعات: السياحة / الضيافة ، الاقتصاد الأزرق / مصايد الأسماك ، الزراعة / المعالجة الزراعية والخدمات المالية / في الخارج.

وتجذب الدولة المستثمرين الأجانب بحكومتها الديموقراطية المستقرة واقتصادها الذي يشهد ارتقاء في الآونة الأخيرة. لذا أصبح الاستثمار في سيشل هدف عدد كبير من رجال الأعمال من كل دول العالم لأنها تتمتع باقتصاد مختلط يعتمد بشكل أساسي على السياحة وصيد الأسماك والخدمات المالية.

وقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 16 ألف دولار أمريكي، ويعد هذا أعلى نصيب للفرد في قارة أفريقيا كلها.

وتعتمد الحكومة على سياسة تشجيع الاستثمار، وهذا من خلال بعض المميزات مثل عدم وجود ضريبة على أرباح رأس المال.هذا بالإضافة إلى أن معدلات الضرائب على الشركات منخفضة عند مقارنتها بالعديد من الدول، وأقصى نسبة للضريبة على الشركات بلغت 27.5%.

ولا توجد أيضًا ضريبة مقتطعة على أرباح الأسهم أو فوائدها، وتضمن الدولة الملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات.وتعمل الحكومة كذك على تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، وهذا عن طريق تعزيز قطاعات مثل الطاقة المتجددة وتربية الأحياء المائية وبناء السفن وصيانتها.

هذا بجانب التصنيع الخفيف ومجالات التطوير العقاري.

ويتم تقديم حوافز متعددة للاستثمارات الأجنبية المختلفة، بما في ذلك الإعفاءات من رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على الرواتب والدخل والمنح النقدية.ويعتمد النظام القانوني في سيشل على القانون العام الإنجليزي، وتتمتع البلاد كذلك بالاستقرار السياسي مع وجود مؤسسات ذات شفافية عالية.

هذا بجانب البنية التحتية التي توفر سهولة في القيام بالأعمال الاستثمارية والمعيشة، وهذا من خلال المستشفيات والطرق والمطارات والموانئ على أعلى مستويات التطور.

وكذلك العمالة في سيشل ممتازة ومفيدة جدًا للمستثمرين، حيث أن المواطن يتحدث اللغة الانجليزية والفرنسية بطلاقة.ومستوى التعليم مرتفع وبالتالي يمكن الاعتماد على القوى العاملة من المواطنين، وهذا ما يحد من تكلفة استقدام عمالة من الدول الأخرى.