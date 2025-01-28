سمو العقارية تطلق صندوق استثمار بقيمة تتجاوز ملياري ريال

لحقت شركة “سمو العقارية” بسلسلة من إطلاق الشركات السعودية لصناديق استثمار عقارية مليارية تهدف للاستفادة من الزخم في القطاع بالمملكة.

وقعت “سمو العقارية” اتفاقية مع شركتي “الجزيرة كابيتال” و”سمو للاستثمار الدولي” لتأسيس صندوق استثمار عقاري، يستهدف تطوير مشروع بحجم يتجاوز ملياري ريال، بحسب إفصاح منشور على سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء.

سيضم المشروع بناء ما يزيد عن 800 وحدة سكنية على أرض مطورة تبلغ مساحتها أكثر من 414 ألف متر مربع في الرياض والتي سيستحوذ عليها الصندوق، كما سيقوم الصندوق بشراء أراض مملوكة لشركة “سمو” تبلغ مساحتها نحو 57 ألف متر مربع إجمالاً في مدينتي الدمام والخبر، مقابل 90.6 مليون ريال عبر السداد العيني، من خلال وحدات في الصندوق، والنقدي.

تتولى “سمو” دور مطور المشروع مقابل أتعاب إدارة تطوير بنسبة 10% من تكاليف التطوير.

كانت المملكة شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من الصناديق العقارية المليارية، من جانب شركات بينها “مدينة المعرفة الاقتصادية”، و”الرياض للتعمير” و”المراكز العربية” (سينومي سنترز).

تتوسع الصناديق العقارية بوتيرة متسارعة في السعودية، إذ ارتفعت الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية بنحو 23% في السنة الماضية، لتشكل بذلك حصة آخذة في النمو من مجتمع الأصول المدارة، بحسب ما ذكره محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية يوم الإثنين في منتدى “مستقبل العقار” الذي تستضيفه الرياض.

تشكل الصناديق العقارية حالياً 25% من الأصول المدارة في السعودية التي تبلغ نحو تريليون ريال أو ما يزيد عن ذلك قليلاً، بحسب ما ذكره القويز.

يتزامن ذلك النمو مع طفرة بناء المنتجعات الفاخرة والمنازل الجديدة كجزء من خطة التحول الاقتصادي”رؤية 2030″. وجرى الإعلان عن مشاريع عقارية وبنية تحتية في المملكة بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار خلال السنوات الثماني الماضية، بحسب ما أوردته “بلومبرغ”.