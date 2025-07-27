“سليمان الحبيب” تتجاوز التوقعات في الربع الثاني: أرباح 591 مليون ريال رغم تراجع الهوامش

حققت مجموعة سليمان الحبيب السعودية للخدمات الطبية نتائج مالية تفوقت على توقعات المحللين خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بأداء قوي في قطاعي المستشفيات والصيدليات، وذلك رغم الضغط الناتج عن تراجع هوامش الربحية.

وبحسب إفصاح الشركة المنشور اليوم على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، ارتفعت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 6.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 591 مليون ريال، متجاوزة بذلك متوسط توقعات المحللين التي جمعتها بلومبرغ، والبالغة 578.8 مليون ريال.

كما سجلت الإيرادات قفزة لافتة بنسبة 32% على أساس سنوي، لتبلغ 3.38 مليار ريال، متخطية أيضاً متوسط التقديرات البالغ 3.25 مليار ريال.

وأوضحت المجموعة، التي افتتحت ثلاثة مستشفيات جديدة منذ بداية العام، أن مشاريع التوسع لا تزال في مراحل النمو المتسارع، وأن التكاليف التشغيلية الثابتة تؤثر مؤقتاً على هوامش الربحية، إلى حين الوصول إلى الطاقة التشغيلية المثلى. وقد انخفض هامش الربح إلى 25.36% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 26.54% في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجّل سهم الشركة ارتفاعاً بنحو 3% ليصل إلى 258.6 ريال بعد ساعة من انطلاق جلسة التداول.

وفي إفصاح منفصل، أعلنت المجموعة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 1.19 ريال للسهم عن الربع الثاني من العام.