سلطنة عمان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعقد اللقاء الإعلامي الحادي عشر

في إطار توجه سلطنة عمان لتوفير بنية متكاملة ومتطورة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات تتكامل مع التنمية العمرانية والاقتصادية وتستجيب لمتطلبات المستقبل والاستدامة بما يحقق رؤية عُمان 2040.ولتعزيز الشفافية التي تنتهجها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتأكيدا على الحرص بأهمية تعزيز التواصل والتكامل مع وسائل الإعلام ومع الجمهور العام وعلى بناء شراكات مستمرة واستراتيجية مع الإعلام المحلي والدولي ومع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق اطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها وموقفها التنفيذي، نظمت الوزارة اللقاء الإعلامي الحادي عشر مؤخرا لاستعراض خطتها التنفيذية لعام 2024 وما تم تنفيذه في العام المنصرم 2023.

وكشفت أنه تم طرح 98 مناقصة بقيمة تقديرية أكثر من 612 مليون ريال عماني منها: 56 مناقصة في قطاع النقل واللوجستيات بقيمة إجمالية 597 مليون ريال عماني، و32 مناقصة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بأكثر من 11 مليون ريال عماني، و10 مناقصات في مجالات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد عن 4 مليون ريال عماني، ومن تلك المناقصات كان للشركات الصغيرة والمتوسطة حصة منها بنسبة 10%.

وبلغ إجمالي مجموعة الفرص الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية لعيادات وورش جلب الاستثمار للنقل واللوجستيات مليارا و600 مليون ريال عماني؛ في مجالات مختلفة كالشؤون البحرية والنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

كما تم استكمال إسناد أعمال صيانة الطرق الإسفلتية والترابية لكافة محافظات السلطنة بتكلفة بلغت أكثر من 114 مليون ريال عماني، وفي عام 2023 تم رصف أكثر من 200 كم شملت إضافة أطوال جديدة، وإعادة رصف وتأهيل طرق قائمة تضررت بالأنواء المناخية بتكلفة بلغت حوالي 96 مليون ريال عماني.

وبهدف زيادة قيمة الاستثمارات في قطاع النقل واللوجستيات؛ أشهرت الوزارة البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات 2025 وماضية في إنجاز مبادرات البرنامج التنفيذي.

وبلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العمانية في عام 2023 بلغ حوالي 11 ألف سفينة، وأن حجم البضائع العامة والسائبة بلغ أكثر من 93 مليون طن، إلى جانب ذلك؛ تم إصدار 163 ألف بطاقة تشغيل جديدة لوسائل النقل البري.

وفي العام 2023 بلغ عدد المعاملات التي تمت عن طريق منصة التكامل 262 مليون معاملة، وقد نتجت جهود برنامج التحول الرقمي الحكومي عن تطوير 39 منصة وبوابة الإلكترونية.

وتمت الإشارة إلى بعض مؤشرات التحول الرقمي ومنها: تبسيط إجراءات 578 خدمة رقمية، كما بلغ أداء المؤسسات الحكومية في قياس التحول الرقمي الحكومي 72%، فيما بلغت قيمة الشراكات والصفقات التي تم توقيعها في كومكس 2023؛ 40 مليون ريال عماني، إضافة إلى ذلك نجاح اختبار أول الرقائق الإلكترونية المتقدمة “عُمان-1″ و”عُمان-2” من أشباه الموصلات العمانية بنسبة 100%، وتأهيل 4800 شاب وشابة بالمهارات الرقمية المتقدمة ضمن مبادرة مكين.

وحول مستهدفات الوزارة في تحقيق رؤية عمان2040م لعام 2024م في قطاع النقل واللوجستيات؛ تسعى الوزارة إلى إنشاء أحواض جافة صغيرة ومتوسطة ومشروع بناء وصيانة السفن المتوسطة والكبيرة، كما تسعى الوزارة إلى تدشين أول محطة تعمل بطاقة الهيدروجين في السلطنة، الاستمرار في إجراءات مشروع السكة الحديد المشتركة (صحار-أبو ظبي) وإعداد مسودة قانون السكة الحديد.

جاء ذلك في تصريح لمعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والذي أشار فيه أيضا الى أن من مستهدفات الوزارة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لهذا العام إطلاق مشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتنفيذ عدد من المشاريع للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي منها: إنشاء مسرعات تطبيقات الفضاء، مختبر هندسة الفضاء، الشراكة السحابية، استوديو للذكاء الاصطناعي، نموذج ذكاء اصطناعي توليدي للمحتوى العماني OmanGPT، إلى جانب تدشين مركز حداثة لصناعة الأمن السيبراني.

وعلى هامش اللقاء الإعلامي الحادي عشر؛ أعلنت الوزارة عن إطلاق جائزة التنقل الأخضر وتنظيم ملتقى التنقل الأخضر الثاني وذلك خلال العام الحالي، كما تم الإعلان خلال اللقاء عن اليوم العماني للقطاع اللوجستي والذي تحتفل فيه سلطنة عمان للمرة الأولى في هذا العام في 30 إبريل من كل عام.