“سرج” السعودية تستضيف النسخة السابعة من “دوري الملوك” وتتوسع في استثمارات الرياضة العالمية

تتطلع شركة “سرج”، الذراع الاستثمارية الرياضية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى استقطاب ألعاب رياضية متنوعة وإقامة بطولاتها على أرض المملكة، على غرار بطولة “دوري الملوك” التي ستستضيف البلاد نسختها الشرق أوسطية تحت مسمى «دوري الملوك الشرق الأوسط»، بحسب ما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة داني تاونسند.

وأوضح تاونسند، في مقابلة مع “الشرق” على هامش مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة المنعقد بالرياض، أن مهمة الشركة تتمثل في تفعيل الاستثمار في الملكية الفكرية الرياضية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة التي أطلقتها وزارة الرياضة، مشيراً إلى أن الهدف هو خلق حراك في القطاع الرياضي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.

تأسس “دوري الملوك” على يد اللاعب الإسباني الدولي السابق جيرارد بيكيه عام 2023 في إسبانيا، قبل أن يتوسع ليشمل نسخاً في المكسيك والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، فيما ستكون النسخة الشرق أوسطية بالسعودية السابعة ضمن محفظته الدولية.

استقطاب رياضات جديدة

وكشف تاونسند أن “سرج” تستهدف أيضاً إدخال بطولات جديدة مثل الترياثلون، وهو سباق ثلاثي يجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة النشاط البدني في المجتمع السعودي، بالتوازي مع بناء اقتصاد رياضي مؤثر على الساحة الدولية.

يُذكر أن “سرج” كانت قد أتمت في يوليو الماضي جولة تمويل لصالح منظمي سباقات الترياثلون “T100”، بهدف توسيع حضور هذه السباقات في الشرق الأوسط.

ملكية الحقوق الرياضية

وأكد تاونسند أن السعودية تسعى إلى الانتقال من مرحلة استئجار الحقوق الرياضية لفترات زمنية محددة إلى امتلاك هذه الحقوق، ما يتيح لها تنظيم البطولات بصورة دائمة داخل المملكة، وبناء البنية التحتية اللازمة حولها، مضيفاً أن “سرج” ما زالت في مراحلها الاستثمارية الأولى لكنها تؤمن بالاستثمار طويل الأمد.

الاستثمار في البث الرقمي

وفي ما يخص المشروع المشترك مع مجموعة “دازن” (DAZN)، أوضح تاونسند أن الشراكة تمثل تحولاً من البث الرياضي التقليدي عبر الكابل إلى البث الرقمي المباشر، مشيداً بما سيحدثه هذا التوجه من تغيير في تجربة المشاهدين.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد ذكرت في فبراير الماضي أن “سرج” اشترت حصة أقلية في خدمة البث المباشر “دازن” التابعة للملياردير لين بلافاتنيك، في إطار إنشاء مشروع مشترك يهدف إلى توسيع نطاق وصول المشجعين إلى المحتوى الرياضي المباشر والمطلوب في المنطقة.

خطط مستقبلية

وختم تاونسند بالقول إن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن سلسلة استثمارات جديدة بالتنسيق مع وزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة، مشدداً على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في ترسيخ مكانة الرياضة السعودية عالمياً، ورفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

وتراهن المملكة بقوة على الرياضة كأداة رئيسية لتنويع الاقتصاد وجذب السياح، حيث استضافت بالفعل أبرز نجوم رياضة الملاكمة، وتستعد لاستضافة بطولات كبرى خلال العقد المقبل، وصولاً إلى كأس العالم لكرة القدم 2034.