ستيرلينغ للاستشارات الفندقية تتعاون مع أفينيو للتطوير لإطلاق مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز في جزر دبي

أعلنت شركة ستيرلينغ للاستشارات الفندقية، إحدى أبرز شركات الاستشارات الفندقية المتخصصة في المنطقة، عن شراكتها مع شركة أفينيو للتطوير العقاري للإشراف على إطلاق مشروع «سانت ريجيس ريزيدنسز» في جزر دبي، وهو مشروع رائد يُرتقب أن يشكّل ركيزة أساسية لعروض الفخامة في الوجهة، وأن يعيد تعريف مفهوم السكن بعلامة تجارية على الساحل الشمالي لإمارة دبي.

وبموجب تعيينها شريكاً استشارياً رئيسياً، ستتولى ستيرلينغ للاستشارات الفندقية الإشراف على كامل مراحل دراسة الجدوى، واختيار المشغّل، وعمليات ما قبل التطوير لمكونات الضيافة والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية. ويشمل المشروع إعداد دراسة جدوى شاملة للفندق، إلى جانب عملية نشطة للبحث عن المشغّل والتفاوض معه. كما تقود ستيرلينغ عملية اختيار المشغّل، مع توقّع الإعلان عن التعيين النهائي قبل نهاية العام، بما يضمن تجسيد العلامة التجارية لأسلوب الحياة الراقي في جزر دبي ورؤيتها طويلة الأمد.

وسيتألف مشروع «سانت ريجيس ريزيدنسز، جزر دبي» من نحو 250 وحدة سكنية فاخرة للغاية، تضم مزيجاً راقياً من الشقق المكونة من غرفة إلى أربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس. وسيتمتع السكان بمجموعة متكاملة من المرافق، تشمل شاطئاً خاصاً، ومسابح على طراز المنتجعات، ومركز عافية متطور، ومساحات حصرية لتجارب الطعام، بما يعكس السمات المميزة للعلامة من حيث الرقي الخالد وجودة الخدمة.

وقالت تاتيانا فيلر، المديرة العامة لشركة ستيرلينغ للاستشارات الفندقية: «يعكس تعاوننا مع أفينيو للتطوير في مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز كيف يمكن للاستشارات المتخصصة والشراكات مع العلامات التجارية أن تسهم في بناء قيمة طويلة الأمد والارتقاء بمشهد الفخامة في دبي. تمثل جزر دبي الجبهة التالية للحياة الراقية في المدينة، وإن مواءمة هذا المشروع مع إحدى أكثر العلامات الفندقية شهرة في العالم يبرز النضج المتزايد والجاذبية العالمية لقطاع المساكن ذات العلامات التجارية في دبي».

ويقود كل من أديتيا راجارام، المدير الأول، وحسين عبد الناصر، الشريك الأول، أعمال ستيرلينغ في مجالات دراسة الجدوى، ومفاوضات العلامة التجارية، والتنسيق مع مجموعة ماريوت الدولية وفرق تصميم المشروع، لضمان التوافق الاستراتيجي وتحقيق أعلى معايير التنفيذ.

وبفضل سجلها الحافل في مشاريع الضيافة الفاخرة والتطويرات السكنية ذات العلامات التجارية، تتمتع ستيرلينغ للاستشارات الفندقية بخبرة واسعة في اختيار المشغّلين، والمفاوضات التجارية، وتحسين أداء الأصول. وتدير الشركة حالياً أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، بقيمة أصول تتجاوز 1.25 مليار دولار أمريكي، وهي معترف بها على نطاق واسع كشريك مفضل للمطورين والمستثمرين الساعين إلى تطوير وجهات عالمية المستوى.

ومن المقرر اكتمال مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز في عام 2031، ليسهم في تحويل جزر دبي، وهي مجتمع متكامل التخطيط من تطوير نخيل يضم خمس جزر وأكثر من 20 كيلومتراً من الواجهات الشاطئية، إلى إحدى أبرز وجهات أسلوب الحياة الفاخرة للغاية في دبي. ويعزز هذا المشروع محفظة ستيرلينغ المتنامية من المشاريع البارزة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الضيافة والعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.