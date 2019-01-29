ستاندرد آند بورز تصنّف صكوك “دبي للاستثمار”

منحت وكالة ستاندرد آند بور”إس آند بي” للتصنيفات الائتمانية، صكوك شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، تصنيفاً مؤقتاً عند درجة (BB+).

ويأتي ذلك متوافقاً مع تصنيف الإصدارات طويل الأجل لشركة دبي للاستثمار. ويتوقف تقييم الصكوك النهائي على استلام الوكالة، للوثائق النهائية المتعلقة بالإدراج.

وقالت شركة دبي للاستثمار إن مجمع دبي للاستثمار المملوك بالكامل لها كلف خمس جهات ووكلاء طرح لترتيب سلسلة من اجتماعات المستثمرين ذوي الدخل الثابت، قبل الطرح المزمع للصكوك بأجل استحقاق محدد مدته خمس سنوات.

وأِشارت الشركة في بيان سابق لسوق دبي المالي أن مجمع دبي للاستثمار عين كلاً من: “سيتي بنك”، وبنك “دبي الإسلامي”، وبنك “الإمارات دبي الوطني”، وبنك “أبوظبي الأول”.

كما قام المجمع تعين بنك “إتش إس بي سي” من تلك البنوك، إضافةً لتعيينه شركة “المال كابيتال” مستشاراً مالياً في عملية إصدار الصكوك.

وأشارت الشركة إلى أن الاجتماعات ستعقد في “سنغافورة” و”هونغ كونغ” و”أبوظبي” و”دبي” و”لندن”، بدءاً من يوم الجمعة الموافق 25 يناير الجاري.

ولفتت إلى أن ذلك قبل الموعد المقرر لطرح صكوك غير مضمونة بأجل استحقاق محدد بخمس سنوات، ومقومة بسعر ثابت بالدولار، ومتوافقة مع معايير Reg S.

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