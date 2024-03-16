“سبيس إكس” تبني شبكة أقمار تجسس صناعية للاستخبارات الأميركية

تعمل شركة “سبيس إكس” (SpaceX) التابعة لإيلون ماسك على بناء شبكة من مئات الأقمار الصناعية لأغراض التجسس بموجب عقد سري مع وكالة الاستخبارات الأميركية، حسبما ذكرت “رويترز” نقلاً عن خمسة أشخاص مطلعين على البرنامج.

قالت “رويترز” إن وحدة أعمال “ستارشيلد” (Starshield) التابعة لـ”سبيس إكس” تقوم ببناء الشبكة في إطار عقد بقيمة 1.8 مليار دولار تم توقيعه في 2021 مع مكتب الاستطلاع القومي. يضم نظام التجسس الجديد مئات الأقمار الصناعية التي لديها قدرات على تصوير الأرض ويمكن أن تعمل كسرب في مدارات منخفضة، بحسب وكالة الأنباء.

نشرت “رويترز” أن العقد يشير إلى تعزيز العلاقة بين شركة الفضاء المملوكة للملياردير ووكالات الأمن القومي التابعة للحكومة الأميركية.

لم ترد “سبيس إكس” ولا مكتب الاستطلاع القومي فوراً على طلبات التعليق المرسلة بعد ساعات العمل الاعتيادية. قال مكتب الاستطلاع القومي في ال