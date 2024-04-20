“ساڤي” السعودية تضخ استثمارات إضافية في ألعاب الهاتف المحمول بعد نجاح “مونوبولي”

تعتزم شركة “ساڤي للألعاب الإلكترونية” (Savvy Games Group) في السعودية ضخ استثمارات إضافية في تطوير ألعاب الهاتف المحمول وإبرام صفقات استحواذ، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة، ما يأتي بعد النجاح الكبير للعبتها للهواتف المحمولة “مونوبولي غو” (Monopoly Go).

وافقت الشركة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على شراء شركة “سكويلي” (Scopely) لتصنيع ألعاب الهاتف المحمول مقابل 4.9 مليار دولار في أبريل الماضي، وهو نفس شهر إصدار لعبة “مونوبولي”. منذ ذلك التوقيت، بلغت إيرادات نسخة الإنترنت للعبة التسلية المشهورة ملياري دولار.

حالياً، ستشكل “سكويلي” “رأس حربة” في استراتيجية “ساڤي” للاستثمار، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي بريان وارد خلال مقابلة الأسبوع الحالي. يعني ذلك جني شركة نشر ألعاب الهاتف المحمول مزيداً من الأموال، التي تدير فعلياً 8 استوديوهات لتطوير ألعاب إلكترونية، وربما يتضمن ذلك إضافة “لعبة رائدة في هذا المجال” إلى قائمة ألعاب “سكوبيلي”.

أعلنت “ساڤي” خلال 2022 أنها تملك 38 مليار دولار من التمويل للمساعدة في تحويل البلد المعتمد على عائدات النفط إلى مركز لتطوير ألعاب الفيديو. ومنذ ذلك الوقت استثمرت الشركة 8.3 مليار دولار.

قال “وارد”: “لا نتعجل إنفاق كل رأس المال في إطار زمني محدد”. وأضاف الأولوية القصوى حالياً هي تحسين أداء سكويلي للأفضل.

أنفقت “سكويلي” 500 مليون دولار تقريباً على التسويق فقط للعبة “مونوبولي غو”، ما يفوق إنفاق “سوني غروب” على تطوير لعبة “سبايدر-مان 2″، وهي لعبة ناجحة تُمارس باستخدام وحدة تحكم. أوضح خافيير فيريرا الرئيس التنفيذي لشركة “سكويلي” خلال مقابلة في مؤتمر شركات تطوير الألعاب الشهر الماضي: “نملك إطاراً زمنياً قصيراً لاسترداد هذا الإنفاق للأموال. استخدمناها للوصول لجماهير تبلغ 10 ملايين مستخدم نشط يومياً. وحققنا مستوى إيرادات من هذا المنتج لا أعتقد أن أي منتج غربي في ألعاب الهاتف المحمول حققه”. أضاف “فيريرا” أنه منذ صفقة الاستحواذ، لم تتدخل “ساڤي” في عملياتها التشغيلية اليومية.