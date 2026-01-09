سابك توقع اتفاقيتين استراتيجيتين لتصفية أعمالها في البتروكيماويات واللدائن الهندسية بقيمة إجمالية 950 مليون دولار

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم عن توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين لتصفية أعمالها في البتروكيماويات الأوروبية (EP) لشركة AEQUITA وأعمالها في اللدائن الهندسية (ETP) في الأمريكتين وأوروبا لشركة MUTARES، بقيمة إجمالية مجمعة تبلغ 950 مليون دولار.

تمثل هذه الاتفاقيات خطوات مهمة في تقدم استراتيجية سابك وتشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها الأوسع لتحسين محفظتها. كما تؤسس هذه التصفيات معًا قاعدة قوية للنمو المستقبلي المربح وتعزز من موقع الشركة الاستراتيجي طويل الأمد لتحقيق أقصى قيمة مضافة.

تأتي هذه الجهود كاستمرار لخطط سابك لتحسين العوائد، والتركيز على الأسواق والمنتجات ذات الهوامش العالية حيث تتمتع الشركة بميزة تنافسية واضحة، وإعادة استثمار رأس المال في فرص أعلى عائدًا، وتحسين التدفق النقدي الحر، مع الاستمرار في خدمة عملائها العالميين وتعظيم قيمة المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاتفاقيات لا تؤثر على التركيز على التكنولوجيا والابتكار والالتزام الذي تحمله سابك تجاه عملائها.

وعلق رئيس مجلس إدارة سابك خالد بن هاشم الدباغ على الاتفاقيات قائلاً: “سعى المجلس لتحقيق هذه الاتفاقيات، التي تمثل خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا نحو مزيد من تحسين محفظتنا وتعظيم قيمة المساهمين من خلال تعزيز قدرة الشركة على توليد النقد وتحقيق أعلى عائد ممكن من أعمالنا العالمية”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سابك عبد الرحمن الفقيه: “تمثل هذه الاتفاقيات استمرارًا لبرنامج تحسين المحفظة لدينا، الذي بدأ في 2022 وشمل خطوات سابقة، مثل تصفية أعمال Functional Forms وHadeed وAlba. تتيح لنا هذه الاستراتيجية إعادة تشكيل محفظتنا بنشاط وتركيز جهودنا على المجالات التي تتمتع فيها سابك بميزة تنافسية واضحة ومستدامة في ظل بيئة تتغير بسرعة”.

وأضاف الفقيه: “يسعدني أن تعمل كل من AEQUITA وMUTARES معنا في المستقبل لضمان استمرارنا في خدمة عملائنا العالميين بسلاسة”.

وقال الرئيس المالي لشركة سابك صلاح الحاركي: “تمثل هذه الاتفاقيات دليلاً واضحًا على نهجنا المنضبط والتنفيذ الحاسم فيما يخص تخصيص رأس المال وإدارة المحفظة النشطة. من خلال تحرير القيمة لتمويل فرص أعلى عائدًا، نقوم بتحسين جودة وكفاءة رأس المال المستخدم وتعزيز العائد على رأس المال المستثمر (ROCE) على المدى الطويل. ومن خلال هذه الإجراءات، تُهيئ سابك لتحقيق عوائد مستدامة وخلق قيمة لمساهميها”.

تعيد هذه الاتفاقيات وضع سابك لتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال إعادة توجيه الموارد المالية واهتمام الإدارة نحو مجالات النمو التي تتمتع فيها الشركة بمزايا تنافسية واضحة.

من المتوقع أن تعزز هذه التصفيات أداء سابك، بما في ذلك زيادة هوامش EBITDA الإجمالية، وتحسين توليد التدفق النقدي الحر، ودعم عائد أعلى على رأس المال المستخدم (ROCE)، مما يمكّن الشركة من تحسين رأس المال ومواءمة طموحات الربحية مع محفظة ذات قيمة مضافة.

ومن المهم أن كلا الاتفاقيتين ستتيحان لسابك الحفاظ على الوصول الاستراتيجي لمنتجاتها من خلال التصدير إلى كل من أوروبا والأمريكتين، اللتين تظلان سوقين أولوية للشركة. علاوة على ذلك، سيتم الحفاظ على ريادة سابك في البحث العالمي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، مما يدعم خدمة العملاء الفعالة والنمو المستدام.

ستضمن سابك، إلى جانب المشترين، استمرارية الأعمال، وتميز خدمة العملاء، وأعلى معايير السلامة والموثوقية والامتثال طوال عملية الانتقال وما بعدها لكلتا التصفيتين. وفي هذا السياق، تلتزم سابك بضمان فصل سلس، وتقليل أي تأثير على العمليات الجارية، والحفاظ على علاقات قوية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء.

ويخضع إتمام هذه الاتفاقيات للشروط الاعتيادية للإغلاق والموافقات التنظيمية، بما في ذلك التشاور مع الموظفين عند الاقتضاء.