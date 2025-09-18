“زيلا” المصرية تسعى لإطلاق صندوق استثمار صحي في السعودية بـ150 مليون دولار

يخطط بنك الاستثمار “زيلا كابيتال” المصري لتأسيس صندوق استثمار مباشر متخصص في قطاع الرعاية الصحية بالسعودية باستثمارات مستهدفة تبلغ 150 مليون دولار، بحسب مصطفى الشنيطي، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في مقابلة مع “الشرق”.

كما تدرس “زيلا كابيتال” حالياً صفقتي استحواذ تعتزم تنفيذهما بمجرد الإنتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق بالسعودية وجمع أمواله المستهدفة، وفق الشنيطي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس قطاع بنوك الاستثمار لدى البنك.

تأسس بنك الاستثمار “زيلا كابيتال” في مصر عام 2018، ويعمل في قطاعات الاستشارات المالية وبنوك الاستثمار، وإدارة المحافظ المالية والصناديق والتمويل غير المصرفي. وفي عام 2020، استحوذ على عمليات مجموعة “ملتيبلز جروب ” (Multiples Group) العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يزخر القطاع الصحي في السعودية بمشاريع وفرص استثمارية تزيد قيمتها عن 120 مليار ريال، بحسب ما صرح به وزير الاستثمار خالد الفالح العام الماضي.

تعكف المملكة على تطوير القطاع الصحي وتخطط لتعزيز دور القطاع الخاص في القطاع، كجزء من خطط تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

إطلاق الصندوق خلال النصف الأول من 2026

الشنيطي توقع في حديثه لـ”الشرق” إطلاق الصندوق رسمياً خلال النصف الأول من العام القادم، عقب حصول البنك الاستثماري على رخصتي تقديم الاستشارات المالية وإدارة الأصول في السعودية، والمتوقع في الربع الأخير من 2025.

كما كشف الشنيطي عن أن الشركة ستتولى إدارة محافظ مالية، تم الإتفاق عليها بشكل مبدئي، في السعودية بحوالي 400 مليون دولار، وذلك بمجرد الحصول على التراخيص التنظيمية، فيما تدير الشركة حالياً تنفيذ 4 صفقات دمج واستحواذ في المملكة بقيمة 250 مليون دولار.

نفذت “زيلا كابيتال” 5 صفقات خلال النصف الأول من هذا العام، في قطاعات مثل التعليم والأدوية والصناعة بإجمالي 300 مليون دولار، فيما تتولى حالياً ترويج 23 صفقة بإجمالي قيمة متوقعة 1.5 مليار دولار في الأسواق المصرية والسعودية والإمارات، منها 6 في السعودية والإمارات، وتتوزع الصفقات الجديدة على قطاعات الأدوية والأغذية والزراعة والصناعة والتكنولوجيا المالية، ويُتوقع تنفيذ 8 صفقات منها خلال الفترة المتبقية من 2025 بقيمة 400 مليون دولار، وفق الشنيطي.

السعودية والإمارات تشكلان 40% من أعمال “زيلا”

من جانبه أوضح عمر زكريا، مدير قطاع لدى “زيلا كابيتال” خلال نفس المقابلة، أن هناك نحو 5 صفقات جاري العمل عليها خلال الشهرين الحالي والقادم، في مجالات الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.

وأضاف زكرياً لـ”الشرق” أن سوقي السعودية والإمارات تستحوذان على نحو 40% من حجم تعاملات الشركة حالياً، ويُتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 50% خلال السنوات الثلاثة القادمة، مع الحصول على رخصتي الاستشارات المالية وإدارة الأصول في السعودية.

صندوق استثمار مركز بالبورصة المصرية

الشنيطي، كشف أيضاً عن سعي “زيلا كابيتال”لتأسيس صندوق استثمار في الحصص المركزة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يعني التركيز على شركتين أو ثلاث شركات فقط، وذلك بحجم أولي مستهدف للصندوق 500 مليون جنيه، على أن تتضاعف هذه القيمة فيما بعد.

كما كشف عن تولي شركته مهام مدير طرح شركة، لم يكشف عن اسمها، تعمل في قطاع اللوجيستيات في السوق الرئيسية ببورصة مصر، متوقعاً الانتهاء من إجراءات قيد الشركة قبل نهاية هذا العام، على أن يتم طرحها خلال النصف الأول من 2026، لافتاً إلى أن تقييمها في حدود 4 مليارات جنيه، فيما قد تتراوح قيمة الطرح بين مليار إلى ملياري جنيه، مرجحاً نجاح هذا الطرح في ضوء أن قطاع اللوجيستيات غير ممثل بالشكل الكافي في البورصة، بحسب قوله.