“روشن” تحصل على تمويل من “الأهلي السعودي” بـ533 مليون دولار

حصلت مجموعة روشن، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في السعودية والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على تمويل جديد بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) مع استمرار المملكة في زخم الاقتراض.

الشركة وقعت اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مدتها سبع سنوات مع البنك الأهلي السعودي، بحسب بيان يوم الأربعاء. سيتم استخدام التسهيل الائتماني لتمويل الاستحواذ على مشروع تجاري وتجزئة متعدد الاستخدامات في الرياض، والذي تم تنفيذه في 2022.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب موجة من نشاط الاقتراض الأخير من قبل الصندوق السيادي السعودي، بما في ذلك بيع ديون بقيمة 4 مليارات دولار، واقتراض 7 مليارات دولار من 20 بنكاً. وأصدرت الحكومة السعودية أيضاً ديوناً بقيمة 12 مليار دولار الشهر الماضي في إطار سعيها لسد العجز الناجم عن زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.

لدى السعودية خطط إنفاق تزيد عن تريليون دولار تتعلق بخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وباع صندوق الاستثمارات العامة –الكيان الرئيسي المكلف بتنفيذ تلك الخطط- حصصاً في بعض الشركات الموجودة في محفظته لجمع السيولة، كما أنه قد يقدم المزيد من العروض إلى السوق في 2025.