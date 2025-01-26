رواسي تُوقع عقدًا بقيمة 8.2 مليون ريال

أعلنت شركة رواسي البناء للاستثمار عن توقيعها عقدا مع شركة انفرارود بنية المحدودة الخميس الماضي، لمشروع طريق القدية الأساسي والثانوي والجسر والمرافق – الحزمة 3، بقيمة إجمالية تبلغ 8.21 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن مدة العقد 24 شهراً، مشيرةً إلى أنه يتضمن تقديم خدمات تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتنفيذ شبكة الكهرباء والاتصالات والبيانات وغيرها.

وأوضحت أن الأثر المالي قد يظهر خلال النصف الأول من عام 2025 حتى عام 2026، مبيّنةً أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.