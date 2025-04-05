رسوم ترمب تضع صفقات اكتتاب واستحواذات مليارية في مهب الريح

توقفت صفقات استحواذ وطروحات عامة أولية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بعدما تسببت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب، ما فاقم تعقيدات سوق الصفقات التي كانت تواجه صعوبات أصلاً منذ بداية العام الحالي.

أوقفت كل من منصة بيع التذاكر “ستاب هاب هولدينغز” (StubHub Holdings)، وشركة المدفوعات الرقمية “كلارنا بنك” (Klarna Bank)، ومجموعة تكنولوجيا الإعلانات “إم إن تي إن” (MNTN)، وشركة التأمين “أتيغريتي سبيشالتي هولدينغز” (Ategrity Specialty Holdings) خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وفق أشخاص على دراية بالأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات.

جاءت هذه القرارات في وقت تتعمق فيه خسائر الأسواق، بعد إعلان ترمب الأربعاء الماضي عن فرض أعلى رسم جمركية أميركية منذ قرن.

قال جيريمي أبيلسون، المؤسس ومدير المحفظة الاستثمارية لدى “إيرفينغ إنفستورز” (Irving Investors): “جاء رد فعل السوق مبرر تماماً، وبشكل قوي. الإقدام على عملية الطرح في ظل هذه الظروف يُعد خطوة غير مسؤولة من أي شركة”.

من جانبه، صرح مسؤول تنفيذي بارز في قطاع الطروحات العامة الأولية بأنه يتوقع تأجيل جميع الاكتتابات لمدة لا تقل عن أسبوعين. وأوضح أنه لا يتوقع أن تطلق أي شركة جولات ترويجية للمستثمرين وسط هذه التقلبات الحادة في السوق.

رغم ذلك، قد تعاود الشركات إحياء خططها للطرح العام الأولي بمجرد استقرار الأسواق. ووفقاً لأحد الأشخاص المطلعين، فإن “كلارنا” لا تزال تستهدف بدء الإدراج في البورصة فور تحسن الأوضاع.

لم يقتصر الاضطراب على الطروحات الأولية، بل امتد إلى صفقات الاندماجات والاستحواذات. وأفاد تقرير لـ”بلومبرغ نيوز” أمس بأن شركة “سي دو سان غوبان” الفرنسية لمواد البناء قررت تعليق بيع وحدة الزجاج الخاصة بها، وهي صفقة كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).

في سياق متصل، انسحبت شركة استثمارات الملكية الخاصة “كيه كيه أر أند كو” من تحالف كان يدرس الاستحواذ على شركة “جيريشهايمر” (Gerresheimer)، المصنعة الألمانية المختصة بتعبئة الأدوية ومستحضرات التجميل، وقيمتها السوقية نحو ملياري يورو.

قد تواجه صفقات أخرى خطر الإلغاء. في أسواق التمويل بالاستدانة، حيث تأجل بيع الديون المخصصة لتمويل صفقات مثل استحواذ شركة “إتش آي جي كابيتال” (HIG Capital) على الشركة الكندية “كونفيرج تكنولوجي سولوشنز” (Converge Technology Solutions)، واستحواذ شركة “إيه بي سي تكنولوجيز هولدينغز” (ABC Technologies Holdings) على شركة “تي آي فلويد سيستمز”، وفق تقارير “بلومبرغ نيوز”.

على مدى الأسبوع الماضي، واصلت الفروقات السعرية في صفقات الطرح بالبورصات الأميركية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في الاتساع، وفق بيانات شركة “أكسيليريت فاينانشال تكنولوجيز” (Accelerate Financial Technologies) المتخصصة في الاستثمارات البديلة، إذ يتزايد قلق المتداولين من احتمال تعثر بعض الصفقات. في أنحاء وول ستريت، بدأ المسؤولون التنفيذيون في التكيف مع الواقع الجديد، ويفكرون في خفض توقعاتهم للإيرادات السنوية، وهو ما يعزز احتمال اللجوء إلى تخفيض الوظائف.

ضربة جديدة

أثارت رسوم ترمب الجمركية ردود فعل انتقامية سريعة، إذ أعلنت الصين فرض رسوم بالمثل على كافة البضائع الأميركية إلى جانب قيود على تصدير المعادن النادرة. كما تعهد الاتحاد الأوروبي – أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية – باتخاذ إجراءات مضادة. تراجع مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” 6% أمس.

يمثل هذا التطور ضربة جديدة لشركات وساطة إبرام الصفقات، الذين كانوا يأملون في عام مزدهر تحت إدارة ترمب خلال ولايته الثانية، ليجدوا أنفسهم محاصرين بحالة عدم اليقين الناجمة عن تغيرات الرئيس الأميركي الواسعة في السياسات الاقتصادية. وشهد نشاط الاندماجات والاستحواذات العالمي تباطؤاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان مصرفيو الاستثمار في أسواق الأسهم قلقين بشدة من احتمال تعليق بعض الطروح العامة الأولية المرتقبة.

بدأ هذا القلق ينعكس على الصفقات. ويحاول المشترون المحتملون لحزمة من العلامات التجارية في مجال الرعاية المنزلية التي تبيعها شركة “ريكيت بينكيزر غروب” تقييم أثر رسوم ترمب على الأصول، وفق أشخاص على دراية بالموضوع. كانت شركة “كورت سكوير كابيتال بارتنرز” (Court Square Capital Partners) تخطط أيضاً لبيع شركة “غولدن ستيت ميديكال سبلاي” (Golden State Medical Supply)، وهي شركة توفر أدوية عامة للنظام الصحي الفيدرالي، لكنها علقت هذه الخطط بسبب الغموض المحيط بالرسوم الجمركية وعوامل أخرى غير واضحة.

في الوقت نفسه، انسحبت “روزبانك إندستريز” (Rosebank Industries) من صفقة استحواذ بملياري دولار، بذريعة وجود تقلبات في السوق باعتبارها سبباً رئيسياً. كما تأجل الطرح العام الأولي لشركة “ستادا أرتسنايميتل” (Stada Arzneimittel)، صانعة الأدوية الألمانية، والذي كان متوقعاً أن يحفز نشاط الاكتتابات العامة في أوروبا، بسبب نفس المخاوف.

تمكن وسطاء الصفقات من تحقيق انتعاش طفيف في نهاية الربع الأول من السنة الحالية، حيث أسهمت صفقات مثل استحواذ شركة “ألفابت” على شركة الأمن السيبراني “ويز” (Wiz) مقابل 32 مليار دولار، وبيع فريق “بوسطن سيلتكس” لكرة السلة بأكثر من 6 مليارات دولار، في رفع أرقام الفترة الزمنية. لكن الآمال في استمرار هذا الزخم تبدو الآن قصيرة الأجل.

وقال جيم زيلتر، رئيس شركة “أبولو غلوبال مانجمنت” خلال مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” أمس الأول: “واقع رسوم ترمب الجمركية أثار متاعب فاقت ما كان متوقعاً. أعتقد أن هناك رؤية ورغبة في مواصلة العمل داخل أوساط المسؤولين التنفيذين ومجالس الإدارات، لكن الواقع العملي يشير إلى أن الأمور قد توقفت تماماً”.