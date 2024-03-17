رئيس “بينانس” يتوقع تجاوز بتكوين عتبة 80 ألف دولار هذه السنة

من المقرر أن تواصل عملة بتكوين ارتفاعها القياسي، لتتجاوز 80 ألف دولار، حيث يضخ المستثمرون المؤسساتيون المزيد من الأموال في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالعملات المشفرة، وفقًا للرئيس التنفيذي لمنصة “بينانس” (Binance)، ريتشارد تنغ.
صرح تينغ في فعالية ببانكوك يوم الأحد، أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة ببتكوين في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، اجتذب المستثمرين المؤسساتيين وتدفقات استثمارية جديدة، مضيفاً: “لقد بدأنا للتو”.
تابع تينغ أنه كان قدر في وقت سابق أن تنهي العملة المشفرة العام عند حوالي 80 ألف دولار، لكنه يرى الآن أنها ستتجاوز ذلك “مع انخفاض العرض واستمرار ارتفاع الطلب”. وأكد أن التوقعات هي وجهة نظره الشخصية، مضيفاً أن الارتفاع لن يكون “في خط مستقيم”، وأن التقلبات ستكون مفيدة للسوق.
تقلبات وبيعٌ مكثف
حققت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعاً بنسبة 56% هذا العام، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 73798 دولاراً الأسبوع الماضي. وأثار الارتفاع مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن فقاعة، مما أدى إلى نوبة من التقلبات وعمليات البيع المكثفة في الجلسات الأخيرة.
تولى تينغ منصب الرئيس التنفيذي بعد تنحي المؤسس المشارك تشانغ بنغ تشاو في نوفمبر الماضي، بعد أن دفعت الشركة 4.3 مليار دولار للسلطات الأميركية في تسويةٍ قضائية.
كانت هناك تدفقات مستمرة إلى صناديق الاستثمار الأميركية المتداولة ببتكوين منذ الموافقة عليها في يناير. ومن المتوقع أن يقوم المزيد من صناديق الثروات والمكاتب العائلية بزيادة تخصيصاتها في صناديق الاستثمار المتداولة ببتكوين على المدى القريب، وفقاً لتينغ.