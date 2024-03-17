رئيس “بينانس” يتوقع تجاوز بتكوين عتبة 80 ألف دولار هذه السنة

من المقرر أن تواصل عملة بتكوين ارتفاعها القياسي، لتتجاوز 80 ألف دولار، حيث يضخ المستثمرون المؤسساتيون المزيد من الأموال في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالعملات المشفرة، وفقًا للرئيس التنفيذي لمنصة “بينانس” (Binance)، ريتشارد تنغ.

صرح تينغ في فعالية ببانكوك يوم الأحد، أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة ببتكوين في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، اجتذب المستثمرين المؤسساتيين وتدفقات استثمارية جديدة، مضيفاً: “لقد بدأنا للتو”.

تابع تينغ أنه كان قدر في وقت سابق أن تنهي العملة المشفرة العام عند حوالي 80 ألف دولار، لكنه يرى الآن أنها ستتجاوز ذلك “مع انخفاض العرض واستمرار ارتفاع الطلب”. وأكد أن التوقعات هي وجهة نظره الشخصية، مضيفاً أن الارتفاع لن يكون “في خط مستقيم”، وأن التقلبات ستكون مفيدة للسوق.