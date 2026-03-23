رئيس الوزراء الجزائري يشرف على إطلاق مشروع منجم الزنك والرصاص في بجاية

بتكليف من رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، حلّ رئيس الوزراء سيفي غريب، يوم الثلاثاء، بولاية بجاية في زيارة عمل، حيث سيشرف على مراسم انطلاق أشغال مشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص الواقع بين بلديتي أميزور وتالة حمزة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي أقرّها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى جعل قطاع المناجم ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تقليص الاعتماد على المحروقات وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

كما يمثّل هذا المشروع خطوة محورية في بعث النشاط المنجمي وتعزيز السيادة الصناعية، وفق البيان ذاته.