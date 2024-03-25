رئيس أرامكو: نطور مع الصين فرصاً استثمارية لبناء قطاع كيميائي عالمي

تطور شركة أرامكو السعودية حالياً فرصاً استثمارية إضافية مع الصين “للمساعدة في بناء قطاع كيميائي رائد عالمياً”، وفق تصريحات رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أمين حسن الناصر.

وقال إن الصين تعد بالفعل قوة تمثّل 40% من حجم المبيعات العالمية في مجال الكيميائيات، و”أعتقد أن الأهداف الاستراتيجية للصين ولأرامكو السعودية في مجال المواد الكيميائية متوافقة تماماً”، وفق حديثه على هامش منتدى التنمية الصيني الذي عقد اليوم الاثنين في بكين.

تعمل الشركة السعودية على زيادة قدرتها على تحويل النفط الخام إلى كيماويات، وتحاول التوسع في السوق الصينية التي تُعدّ إحدى الأسواق الرائدة عالمياً في مجال الطاقة.

وفي يوليو الماضي، أكملت أرامكو صفقة استحواذ على حصة 10% من شركة “رونغشنغ للبتروكيمياويات” (Rongsheng Petrochemical Co. Ltd) مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.4 مليار دولار أميركي) من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل “أرامكو لما وراء البحار” (Aramco Overseas Company).

جاء ذلك الاستحواذ بعد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين “أرامكو السعودية” و”رونغشنغ للبتروكيمياويات” أُعلن عنها أواخر مارس 2023.

في مارس العام الماضي، دخلت “أرامكو السعودية” في شراكة استثمارية لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسة ومجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات في شمال شرقي الصين.

ستعمل “أرامكو هواجين للبتروكيماويات” -وهي مشروع مشترك بين عملاقة النفط السعودية، و”مجموعة شمال هواجين للصناعات الكيماوية”، وشركة “بانجين”، التي تم تأسيسها في ديسمبر 2019- على تطوير مجمع تحويل السوائل إلى كيمياويات.

سيضم المجمع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، ووحدة تكسير إثيلين، تعد أساساً بتروكيماوياً لتصنيع آلاف المنتجات اليومية. وستسهم المنشأة التي سيتم بناؤها في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية، في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيمياوية في الصين.

وفي سبتمبر من العام الماضي، قالت أرامكو إنها تتطلع للاستحواذ على حصة استراتيجية بنسبة 10% في مجموعة “جيانغسو شينغهونغ” الصينية لصناعة البتروكيماويات.

تمتلك الشركة الصينية وتدير مجمعاً متكاملاً للتكرير والبتروكيماويات بطاقة إنتاجية تبلغ 320 مليون برميل يومياً، ومجمعاً لتحويل الميثانول إلى الأوليفينات ومشتقاتها. كما تملك من خلال شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، منشأة لإنتاج حمض التريفثاليك المُنقى. وتقع مرافقها في مجمعٍ للصناعات البتروكيميائية بمقاطعة جيانغسو.