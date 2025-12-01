رئيسة وزراء اليابان تلقي كلمة في قمّة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار – آسيا 2025» في طوكيو

يشرّف معهد مبادرة مستقبل الاستثمار أن يعلن أنّ دولة السيدة ساناي تاكايشي، رئيسة وزراء اليابان، ستشارك بصفتها الضيفة الرئيسية في قمّة «FII PRIORITY آسيا 2025» التي ستقام في طوكيو.

وستلقي دولتها كلمة رئيسية بحضور شخصي اليوم الاثنين، 1 ديسمبر، الساعة 11:15 صباحاً

في فندق فيرمونت طوكيو.

وتُعدّ هذه المشاركة رفيعة المستوى محطة مهمة للحوار الدولي، إذ تتيح للوفود وأصحاب المصلحة العالميين فرصة الاستماع مباشرة من قائدة اليابان الوطنية في لحظة محورية للتعاون الاقتصادي العالمي، والابتكار، والتنمية الإقليمية. وتؤكد مشاركة رئيسة الوزراء على أهمية الدور الآسيوي في تشكيل مستقبل الازدهار العالمي.

رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي بالإنابة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار

«يسرّنا للغاية أن نرحّب برئيسة الوزراء تاكايشي في قمّة FII PRIORITY آسيا. ستكون هذه من أولى كلماتها الكبرى أمام مجتمع الأعمال الدولي، وتأتي في لحظة حاسمة لقيادة اليابان الاقتصادية عالمياً. رؤيتها ورسالتها ستلقى صدى واسعاً، وستساهم في رسم ملامح عصر جديد من الشراكة والابتكار والفرص في آسيا والعالم».