رأس المال الخاص: رؤى الصناعة مباشرة من SuperReturn International

لقد ارتبكت صناديق التقاعد بشأن توقيت استثمارات الأسهم الخاصة بسبب الافتقار إلى السيطرة على المخارج، واستراتيجية الاستثمار الصارمة، والمكاسب المحدودة عند اختيار الوقت المناسب لتخصيص فئة الأصول.

قال تيم جينكينسون، أستاذ المالية في معهد الأسهم الخاصة بكلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، في مؤتمر SuperReturn في برلين الأسبوع الماضي، إن تأثيرات التوقيت محدودة لأن المستثمرين يتحكمون في قرارات الالتزام برأس المال، لكنهم لا يتحكمون في موعد عودة الأموال.

وأضاف أن الشركاء العموميين يتحكمون في قرارات التخارج من استثمارات الأسهم الخاصة.

خلال العرض الذي قدمه في المؤتمر، أظهر جينكينسون نتائج دراسة تقول إن استراتيجيات مواجهة التقلبات الدورية التي تستثمر في الأسهم الخاصة تؤدي إلى مكاسب هامشية فقط مقارنة باستثمار مبلغ ثابت سنويًا في فئة الأصول – ما يسمى باستراتيجيات “الثبات المستمر” .

ووفقا للدراسة، فإن سياسات “الثبات كما هي” بسيطة، وكانت مربحة، وتفوض التوقيت إلى الأطباء العامين.

وأضاف جينكينسون أن النتيجة الطبيعية لسياسات “الثبات المستمر” لصناديق التقاعد ربما تكون سياسة تخصيص أكثر تغيراً، والاستثمار في مواجهة التقلبات الدورية، عندما يكون جمع الأموال منخفضاً، كما هو الحال الآن.

تشعر صناديق التقاعد والشركاء المحدودون بالقلق في لحظة إعادة رأس المال إلى الاستثمارات، في محاولة للتعلم من الأحداث الماضية.

وقالت ليليا كامالوفا، مديرة أولى في مورجان ستانلي لحلول الأسهم الخاصة، خلال مؤتمر صحفي، إن مورجان ستانلي يشهد ميلًا معينًا نحو التوزيع المتساوي من جانب الشركاء العامين، حيث من الصعب التنبؤ بأداء الطرازات، مع تأرجح المخصصات من حيث القطاعات. حلقة نقاش حول نتائج الدراسة.

وقالت: “يدرك الشركاء العامون أن الشركاء المحدودين يتتبعون [الاستثمارات] كجزء من العناية الواجبة، لذا فهم يريدون إظهار وتيرة استثمار أكثر توازنًا وثباتًا”، وذلك ردًا على سؤال حول شركة الأسهم الخاصة KKR التي تعترف بصعوبة تحديد وقت الاستثمار. سوق.

أمضت كامالوفا ست سنوات في شركة CalPERS Private Equity، وهي ذراع إدارة فئة الأصول لنظام تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا، قبل انضمامها إلى Morgan Stanley.

أشار جنكينسون إلى أن شركة كالبيرس خصصت 27 مليار دولار لصناديق الأسهم الخاصة خلال الفترة 2007-2008، عندما “كانت الصناديق القديمة هي الأسوأ إلى حد كبير مما شهدناه على الإطلاق”، و2.2 مليار دولار في الفترة 2009-2010، وهي استراتيجية توقيت لم تكن ناجحة بشكل خاص.

وأوضح قائلاً: “هذا ما يمكن أن نسميه توقيتاً غير مناسب، وفقاً لتعريفي، لأنك تفعل عكس الاستثمار في أفضل أنواع النبيذ”.

تذكرت كامالوفا أن الكثير من خطط التقاعد العامة في الولايات المتحدة وقعت في نفس الفخ الذي وقع فيه برنامج CalPERS، حيث انتهى الأمر بالشركاء العامين الذين بدأوا في الاتصال بصناديق رأس المال والمعاشات التقاعدية ببيع أصولهم الأكثر سيولة، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بأسعار متدنية للغاية، للتوصل إلى السيولة.

وأضافت أن إحدى طرق التحايل على توقيت استدعاءات رأس المال هي من خلال الاستثمارات المشتركة أو الثانوية أو النظر في الأموال القادمة لاحقًا في عملية جمع الأموال.

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