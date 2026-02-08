رأس الخيمة العقارية تسجّل مبيعات قياسية بقيمة 3.36 مليار درهم في عام 2025

سجّلت شركة رأس الخيمة العقارية، المطوّر العقاري الرائد المدرج في سوق الأوراق المالية في إمارة رأس الخيمة، مبيعات قياسية بلغت 3.36 مليار درهم إماراتي (914.91 مليون دولار أمريكي) في عام 2025، تزامناً مع الذكرى العشرين لتأسيس الشركة.

وتعكس هذه النتائج 12 شهراً من الأداء الاستثنائي والنمو المستدام، إلى جانب توسّع محفظة المشاريع المميزة والبارزة. وقد ساهم هذا النجاح في ترسيخ الدور المحوري لشركة رأس الخيمة العقارية في دعم التحول طويل الأمد لإمارة رأس الخيمة إلى وجهة عالمية للعيش الفاخر، والاستثمار عالي القيمة، والفرص الاقتصادية غير المسبوقة.

واستكمالاً لنجاحات عام 2024، حققت شركة رأس الخيمة العقارية نمواً في الإيرادات السنوية بأكثر من 31%، ونمواً في المبيعات بنحو 142% خلال عام 2025. وجاء ذلك مدفوعاً بالارتفاع الكبير في مبيعات العقارات التي بلغت قيمتها الإجمالية 3.36 مليار درهم. كما تعكس المتانة المالية للشركة نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية التي تقل عن 10%، إلى جانب الإدارة الفعّالة لميزانيتها العمومية القوية، ما يضمن هوامش ربح صحية عبر محفظتها المتنامية من العقارات ذات العلامات التجارية المرغوبة، إلى جانب المنازل الفاخرة بأسلوب المنتجعات الراقية.

وبلغ حجم المشاريع قيد التطوير لدى الشركة، والذي يُعد مؤشراً رئيسياً على التدفقات النقدية المستقبلية، نحو 3.47 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 87%.