ذراع “أرامكو السعودية” تستثمر في شركة ذكاء اصطناعي

ضخت الذراع الاستثمارية التابعة لشركة “أرامكو السعودية” أموالاً في شركة ناشئة متخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، مدعومة من شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة “تليفونيكا” (Telefonica SA)، في إطار مساعي الشركة لتعزيز مكانة المملكة كمركز للذكاء الاصطناعي في المنطقة.

بموجب الاتفاق، ستؤسس شركة “أوري” (Ori)، ومقرها في المملكة المتحدة، فرعاً إقليمياً في الرياض لتطوير المواهب وتعزيز التقنيات في القطاع المحلي، وفقاً لبيان صدر يوم الأحد. لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

يكثف صندوق “واعد فنتشرز”، الذراع الاستثمارية البالغة قيمتها 500 مليون دولار التابعة لشركة النفط العملاقة “أرامكو”، الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، فيما تسابق السعودية الزمن لإنشاء مراكز بيانات وبنية تحتية تدعم طموحاتها في هذا المجال.

استثمر الصندوق في شركات منها شركة تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية “ريبيليونز” (.Rebellions Inc)، ومنصة الذكاء الاصطناعي “إيه آي إكسبلين” (aiXplain)، كما خصص 100 مليون دولار للاستثمار في شركات ناشئة أخرى.

تأسست “أوري” في عام 2019، وهي تقدم بنية تحتية سحابية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لصالح الشركات الكبرى. ووفقاً للبيان، تعد من بين أوائل الشركات البريطانية التي استخدمت شرائح “إنفيديا” (.Nvidia Corp) من طراز “H200”.

كانت “أوري” قد أغلقت مؤخراً جولة تمويلية بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (176 مليون دولار)، بدعم من شركات من بينها “تليفونيكا” وشركة الطاقة الأميركية “نكست إيرا إنرجي” (.NextEra Energy Inc)، وتخطط لإتمام “جولة تمويل أكبر” في عام 2025، وفقاً للشركة