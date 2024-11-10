“ديليفري هيرو” تخطط لطرح 15% من “طلبات” للاكتتاب في دبي

كشفت شركة “ديليفري هيرو” (Delivery Hero SE) عن خططها لطرح عام أولي لحصة من الوحدة التابعة لها “طلبات” في دبي، فيما قد يكون من بين أكبر الاكتتابات بالمنطقة هذا العام.

تعتزم شركة “ديليفري هيرو”، وهي الشركة الألمانية المتخصصة في توصيل الطعام، بيع حصة بنسبة 15% في الوحدة التابعة لها “طلبات” بالشرق الأوسط، مع احتفاظها بحصة الأغلبية، وفقاً لبيان صادر يوم الأحد. أضاف البيان أن الشركة قد تعدّل حجم الطرح بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

كانت “بلومبرغ” أفادت في سبتمبر أن عملية بيع الأسهم قد تجمع نحو مليار دولار.

تتوقع الشركة، ومقرها في برلين، أن يتم الإدراج في منتصف ديسمبر، على أن تُوجّه العائدات لأغراض عامة تخص الشركة وتحسين هيكل رأس المال.

تخطط “طلبات” حالياً لدفع حد أدنى من الأرباح بقيمة 100 مليون دولار في أبريل المقبل بالنسبة للنتائج المالية للربع الرابع، بالإضافة إلى 400 مليون دولار أخرى على دفعتين في أكتوبر 2025 وأبريل 2026، حسبما ذكر البيان. من المتوقع بعد ذلك أن يتم توزيع الأرباح مرتين سنوياً، مع استهداف “طلبات” توزيع نسبة 90% من صافي الدخل.