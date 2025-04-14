ديفيد بترايوس رئيسًا لشركة KKR الشرق الأوسط

أعلنت شركة KKR، الشركة الاستثمارية العالمية الرائدة، اليوم عن توسيع حضورها في الشرق الأوسط، وذلك بتعيين الجنرال ديفيد بترايوس (متقاعد من الجيش الأمريكي) رئيسًا لشركة KKR الشرق الأوسط، وتشكيل فريق استثماري متخصص في المنطقة بقيادة جوليان بارات-ديو، العضو المنتدب في KKR. وتستند هذه التعيينات إلى التزام KKR الاستراتيجي المستمر تجاه المنطقة، بما في ذلك وجود مكاتب محلية للشركة منذ عام 2009، وتوظيف رأس المال بشكل مباشر منذ عام 2019.

الجنرال بترايوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية والقائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، هو شريك في KKR ورئيس معهد KKR العالمي، الذي يُقيّم القضايا الجيوسياسية ويدعم النمو الدولي، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة ومستشارًا استراتيجيًا لشركات محفظة KKR، وزميل كيسنجر في كلية جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل. وفي منصبه الموسّع، سيستفيد الجنرال بترايوس من معرفته الواسعة بالشرق الأوسط وعلاقاته مع أصحاب المصلحة لتعزيز حضور KKR وشراكاتها في المنطقة.

انضم جوليان بارات-ديو إلى شركة KKR عام ٢٠١٦، ولعب دورًا محوريًا في مجموعة واسعة من استثمارات البنية التحتية، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة للاستثمار في مركز بيانات الخليج، وهو منصة مستقلة رائدة لمراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويضم محفظة مملوكة للشركة تضم سبعة مراكز بيانات حديثة ومُصممة خصيصًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مرافق إضافية مُخطط لها في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان. سيقود جوليان فريق الاستثمار الإقليمي الجديد لتحديد فرص الاستثمار والشراكة في المنطقة، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي.

وبناءً على خبرته الممتدة لستة عشر عامًا في المنطقة، عززت KKR وطوّرت فريق حلول العملاء العالميين التابع لها والمتمركز في مكاتبها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث انتقل المديران باتريشيا بانديرا فييرا ومايكل دي فريتاس إلى المنطقة العام الماضي للتركيز على الشراكات الاستراتيجية والتواصل مع العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

علق جو باي وسكوت نوتال، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة KKR، قائلين: “نرى في الشرق الأوسط وجهة استثمارية متزايدة الأهمية، في ظل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الداعمة للاستثمار والاتجاهات الديموغرافية المواتية التي تُسرّع النمو الاقتصادي. وبفضل الرؤية الثاقبة للجنرال بترايوس في المشهد الاستراتيجي والاقتصادي للمنطقة، وخبرة جوليان في تحسين وتنمية الأعمال، نعتقد أن KKR يمكن أن تكون شريكًا قيّمًا للعملاء والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.”

خدم الجنرال بترايوس أكثر من 37 عامًا في الجيش الأمريكي، واختتم مسيرته المهنية بستة مناصب قيادية متتالية كضابط عام، بما في ذلك قيادة زيادة القوات في العراق، والقيادة المركزية الأمريكية، وقوات التحالف في أفغانستان. بعد تقاعده، أكد مجلس الشيوخ تعيينه مديرًا لوكالة المخابرات المركزية (الوكالة) بأغلبية 94 صوتًا مقابل لا شيء، حيث قاد الوكالة في تحقيق إنجازات بارزة في الحرب العالمية على الإرهاب، وإطلاق مبادرات رقمية مهمة للوكالة، واستثمارات كبيرة في رأس مالها البشري. حصل الجنرال بترايوس أيضًا على درجة الدكتوراه من جامعة برينستون في تخصص يجمع بين العلاقات الدولية والاقتصاد.

وقال الجنرال ديفيد بترايوس (متقاعد من الجيش الأمريكي)، الشريك ورئيس مجلس إدارة معهد كيه كيه آر العالمي ورئيس مجلس إدارة كيه كيه آر الشرق الأوسط: “يبرز الشرق الأوسط كقوة استثمارية رائدة، برؤية واضحة، وابتكارات مبهرة، ووضع مالي قوي، وتوجه متزايد نحو الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي. نرى فرصًا متزايدة لشركة كيه كيه آر للشراكة مع شركات محلية رائدة، وتقديم خبرات متميزة لتحقيق قيمة مضافة، مع دعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للحكومات. سيكون من دواعي سروري قضاء وقت طويل في الشرق الأوسط، والمساهمة في تعزيز الزخم الإقليمي والمساهمة في حضورها العالمي المتنامي.”

وأضاف جوليان بارات-ديو، المدير العام لشركة KKR: “يُمثل الشرق الأوسط وجهة استثمارية جاذبة، مدفوعةً بحجم ونمو الاقتصاد، والاتجاهات الديموغرافية المواتية، واستقرار العملة والمناخ القضائي. ومع تنويع اقتصاد المنطقة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يسعدنا استثمار رأس مال طويل الأجل، وأن نكون شركاءً للشركات وأصحاب المصلحة لدينا لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق القيمة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنطقة”.

بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع مركز بيانات الخليج، تشمل استثمارات KKR السابقة في المنطقة شراكةً استراتيجية مع أدنوك في عام 2019 لإنشاء خطوط أنابيب أدنوك النفطية، والتي مثّلت أول تعاون في مجال البنية التحتية المتوسطة بين مستثمر مؤسسي عالمي رائد وشركة نفط وطنية في الشرق الأوسط. كما استحوذت KKR على محفظة طائرات تجارية من الاتحاد للطيران في عام 2020 من خلال منصة الاستثمار في تأجير الطائرات “Altavair”، التي أسستها صناديق الائتمان والبنية التحتية التابعة لشركة KKR في عام 2018 لشراء طائرات تخدمها شركة Altavair.

KKR شركة استثمار عالمية رائدة تُقدم إدارة أصول بديلة، بالإضافة إلى حلول أسواق رأس المال والتأمين. تهدف KKR إلى تحقيق عوائد استثمارية مجزية باتباع نهج استثماري دقيق ومنضبط، وتوظيف كفاءات عالمية المستوى، ودعم نمو شركاتها ومجتمعاتها. ترعى KKR صناديق استثمارية تستثمر في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول العقارية، ولديها شركاء استراتيجيون يديرون صناديق التحوط. تقدم شركات التأمين التابعة لـ KKR منتجات التقاعد والحياة وإعادة التأمين تحت إدارة مجموعة Global Atlantic Financial Group. قد تشمل الإشارة إلى استثمارات KKR أنشطة الصناديق التي ترعاها وشركات التأمين التابعة لها