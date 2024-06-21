دول الخليج تجذب 170 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 3 سنوات

جذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالي 169.8 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام ما بعد كورونا، في حين شهدت بلدان مجلس التعاون الست تصدير استثمارات بـ185.5 مليار دولار للسنوات 2021 و2022 و2023، وفق حسابات “الشرق” استناداً إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الصادرة البارحة الخميس.

وأشارت البيانات إلى أنه خلال السنوات الثلاث السابقة (2018-2019-2020) بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول الخليج الست 67 مليار دولار، متأثرةً بعاملين أساسيين: جائحة كورونا، وتحقيق قطر انكماشاً بصافي هذه الاستثمارات بواقع 7.4 مليار دولار.

تصدّرت الإمارات دول الخليج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام الثلاثة بقيمة 74 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الصادرة منها للفترة عينها 69.7 مليار دولار، بحسب التقرير.

وتوفر الإمارات العديد من الحوافز لاستقطاب المستثمرين، كالسماح لهم بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في كافة القطاعات الاقتصادية، مع استثناء عدد من القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي التي تتطلب موافقات خاصة، فضلاً عن إتاحتها الإقامة الذهبية للمستثمرين وأفراد عائلاتهم.

جاءت السعودية في المركز الثاني خليجياً، إذ جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تناهز 63.5 مليار دولار، خلال 3 سنوات، وبما يقل بنحو 4.2 مليار دولار عن الاستثمارات الصادرة منها لنفس الفترة.

تسعى المملكة للوصول بمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار رؤية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.

كما أقرّت المملكة مطلع العام الحالي الإقامة المميزة والتي تستهدف استقطاب المستثمرين وأصحاب المواهب. وقبلها أقرّت حوافز للشركات العالمية التي تتخذ الرياض مقراً إقليمياً لها.