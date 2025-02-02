“دراية” تستهدف جمع 1.5 مليار ريال من طرحها ببورصة السعودية

مع بدء طرح 20% من أسهم شركة “دراية المالية” السعودية للاكتتاب في السوق المالية، تحدد النطاق السعري للسهم بين 27 و30 ريالاً، حسب إعلان شركة “إتش إس بي سي العربية السعودية” بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب.

وجرى تغطية الطرح بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب في صفقةٍ يُتوقّع أن تفتتح عاماً مزدحماً بالطروحات الأولية في بورصة الرياض، بعد أن جمعت شركات سعودية أكثر من 4 مليارات دولار من بيع أسهم العام الماضي.

تبلغ قيمة الطرح وفق الحد الأقصى للنطاق السعري إلى 1.5 مليار ريال، حيث يشمل ما يقرب من 50 مليون سهم، وتمتد الطلبات للمؤسسات أسبوعاً حتى الأحد المقبل، يتم بعدها تحديد السعر، ثم يفتح الباب بعدها لاكتتاب الأفراد، الذين قد يخصص لهم 10% من قيمة الطرح في حال وجود طلب كاف.

وفق إفصاح سابق للشركة فإن “دراية” تعمل منذ 2009، في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وحلول الوساطة وإدارة الأصول والثروات، وبلغ حجم الأصول المدارة لدى الشركة حوالي 15.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024، بزيادة تقارب 50% مقارنةً بنهاية 2023. كما توفر منصة الوساطة التابعة للشركة وصولاً إلى 43 سوقاً. وحققت الشركة صافي ربح 330 مليون ريال في 2023، مع دخل تشغيلي بقيمة 624 مليون ريال.

وأبرمت “دراية المالية” في شهر ديسمبر الماضي شراكة استراتيجية مع شركة “ألباكا” (Alpaca) العالمية المتخصصة في تطوير تكنولوجيا البنية التحتية للوساطة المالية وربط الشركات والمستثمرين بالأسواق المالية العالمية.