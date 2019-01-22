دبي للتسوّق يكشف عن مبادرة جديدة

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي تنظّم مهرجان دبي للتسوّق، عن اسم مركز التسوق الثالث المشارك في فعالية «عروض التسوق المسائية»، وهي مبادرة جديدة أطلقت هذا العام لتمكين المتسوقين من الحصول على مزيدٍ من القيمة والصفقات في مجموعةٍ من المتاجر المشاركة في مركز تسوّق معيّن كل يوم أربعاء. وغداً يمكن للمتسوقين التوجّه إلى مول الإمارات، للاستفادة من مجموعة من العروض، من الساعة السادسة مساءً حتـى منتصف الليل.

ويضمّ مول الإمارات منحدر تزلج ثلجي مميزاً، ومجمعاً لصالات السينما، ومجموعة من أرقى المتاجر المحلية والعالمية، وسيكون زواره على موعد مع العديد من العروض المذهلة يوم الأربعاء، حيث سيمنح متجر «مارك أند سبنسر» هدية لجميع المتسوقين، بينما يقدّم متجر «ديزل» ومتجر «تشارلز آند كيث» حلقة مفاتيح وسواراً مجانية مع المشتريات، ويقدّم «ماكسمارا» خصماً إضافياً بنسبة 20 % على المشتريات.

أما متجر الأزياء الراقية «كارين ميلن» فسيمنح أوّل 50 مشترياً لديه في هذا اليوم بطاقات هدايا بقيمة 100 درهم لكل منهم. بالإضافة إلى ذلك، سيكافئ متجر «نوتيكا» الزبائن الذين ينفقون أكثر من 500 درهم بزجاجة عطر مجانية، بينما يُهدي «تومي هيلفيغر» حقيبة ظهر مخصصة حسب الطلب للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 750 درهماً في المتجر.

ويمكن لعشاق التجميل الاستمتاع بجلسة تجميل مجانية لدى «سيفورا» التي تضمن لهم التألق في العام الجديد. أما متجر «انجلوت» فسيقدم جلسات مكياج عند إنفاق 200 درهم وهدية عند إنفاق أكثر من 150 درهماً. وتنظّم علامة الملابس الرياضية «لولوليمون» سلسلة من الجلسات التعليمية لمساعدة المهتمين باللياقة والصحة على الظهور بأفضل هيئة أثناء التمارين الرياضية.

كما يمكن للزوّار الاستفادة من عروض رائعة على الطعام والشراب، مثل المقبلات المجانية من مطعم «دين آند ديلوكا»، وعرض اشتر اثنين بسعر واحد على المشروبات من مطعم ومقهى «برونزويك». كما أعدّت العلامة التجارية الفاخرة «تيفاني آند كو» جناحاً خاصاً مؤقتاً بلونها الأزرق المميّز، حيث ستقدّم للضيوف الكثير من الألعاب والأنشطة، مع الشاي والقهوة، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة ذات اللون الأزرق أيضاً.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، مِراس، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كلاً من فيزا وجمبو.

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