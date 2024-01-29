دبي للاستثمار تستحوذ على 34.3% من أسهم غلوبال فيرتيلتي بارتنرز

استحوذت شركة دبي للاستثمار على 34.3% من رأسمال شركة “غلوبال فيرتيليتي بارتنرز” المتخصصة في مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية، وفق بيان الشركة لسوق دبي المالي يوم الإثنين.

لم تعلن دبي الاستثمار عن قيمة الصفقة، لكنها قالت إنها تمثل الاستثمار الرابع لها في قطاع الرعاية الصحية.

أمنت غلوبال فيرتيلتي بارتنرز 60 مليون دولار كتمويل لرأسمالها، ما يمنحها الدعم اللازم لتوسيع شبكتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت الشركة إن مؤسسات من السعودية والإمارات ومستثمرين ساهموا في عملية التمويل.

وستبدأ الشركة في المرحلة الأولى من أعمالها في السعودية، وتقوم حالياً بإنشاء أول مركز طبي لها في الرياض ومن المقرر افتتاحه هذا العام. وستقوم الشركة ببناء عدة مراكز في السعودية والإمارات، وستنطلق الأعمال الإنشائية في هذه المراكز خلال الأشهر المقبلة، وفق بيان الشركة.

وتسعى الشركة أيضاً إلى إجراء عمليات استحواذ على مراكز إخصاب في المنطقة، وفق البيان.