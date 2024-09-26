دبي تطلق منصة جديدة لتسريع ازدهار صناديق التحوط

تطلق “كابريكورن فاند مانجزر” (Capricorn Fund Managers) منصة استضافة تنظيمية في دبي تهدف إلى مساعدة صناديق التحوط والشركات الاستثمارية على بدء عملياتها بسرعة في مركز دبي المالي العالمي.

ستسمح الشركة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، لمديري الاستثمار بتنفيذ أنشطة موافقة للوائح التنظيمية تحت مظلة ترخيصها في مركز دبي المالي العالمي، وفق بيان.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي :”من خلال الحل الذي تقدمه (كابريكورن)، سنضيف مساراً جديداً لمديري الاستثمار للحصول على التراخيص وبدء العمل في دبي”.

تطلق “كابريكورن فاند مانجزر” (Capricorn Fund Managers) منصة استضافة تنظيمية في دبي تهدف إلى مساعدة صناديق التحوط والشركات الاستثمارية على بدء عملياتها بسرعة في مركز دبي المالي العالمي.

ستسمح الشركة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، لمديري الاستثمار بتنفيذ أنشطة موافقة للوائح التنظيمية تحت مظلة ترخيصها في مركز دبي المالي العالمي، وفق بيان.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي :”من خلال الحل الذي تقدمه (كابريكورن)، سنضيف مساراً جديداً لمديري الاستثمار للحصول على التراخيص وبدء العمل في دبي”.